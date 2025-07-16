Жителя Петропавловска осудили на семь лет за распространение наркотиков

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

В Северо-Казахстанской области осужден закладчик, задержанный в дачном обществе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

В Северо-Казахстанской области полицейские, при координации областной прокуратуры, задержали 35-летнего жителя Петропавловска, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков методом закладок. Мужчина был задержан в одном из городских садоводческих товариществ.

В ходе оперативных мероприятий по указанным им координатам было обнаружено и изъято восемь свертков с синтетическим наркотиком мефедрон общей массой более 7,7 гр. Еще свыше 16 гр запрещенного вещества находились при нем лично и в его автомобиле.

На стадии следствия подозреваемый попытался частично отказаться от вины, утверждая, что якобы передумал распространять наркотики и собирался забрать их из закладок для личного употребления. Однако проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что он употреблял другие вещества, а материалы уголовного дела полностью опровергли его доводы. Суд признал мужчину виновным.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

#наркотики #Петропавловск #мефедон

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