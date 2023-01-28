Жителя Шымкента сняли с авиарейса за пьяный дебош (видео)

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За пьяный дебош 55-летнего мужчину сняли с авиарейса "Астана - Шымкент" и оштрафовали, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

27 января в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Астаны поступило сообщение о том, что на борту самолета авиакомпании "Qazaq Air" нетрезвый пассажир, который не подчиняется правилам безопасности.

Правонарушитель по акту передан транспортным полицейским.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, у него было алкогольное опьянение "легкой степени".

В отношении мужчины полицейские составили два административных материала по ст. 440 ч. 1 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", по ст. 566 ч. 1 КоАП РК "Нарушение правил поведения на воздушном судне" и наложен штраф в размере 8 МРП (27 600 тенге).