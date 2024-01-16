Жителям сел ВКО вертолетом доставили продукты и медикаменты

Фото: ДЧС ВКО

Напомним, что с 7 января 2024 года в Курчумском районе не прекращается буран со снегом. Толщина снега местами достигла 1.8-2 метра. От транспортного сообщения были отрезаны населенные пункты Маркакольского и Тоскайнского сельских округов.

Учитывая превышение норм осадков и отсутствие транспортного сообщения в населенные пункты, акиматом Курчумского района объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

По данным управления транспорта и автомобильных дорог ВКО, дополнительно была отправлена техника для обеспечения проезда. В настоящее время задействованы 24 единицы специальной техники. Однако работы затруднены из-за бурана.

Также в Курчумский район прибыла высокопроходимая техника Департамента ЧС по ВКО для оказания необходимой помощи.

Ученики школ Маркакольского и Тоскайнского сельских округов с 8 января были переведены на дистанционный формат обучения.

16 января после установления летной погоды был отправлен вертолет для доставки продуктов питания первой необходимости и лекарственных препаратов населению сельских округов.

Ситуация находится на контроле у местных исполнительных органов.