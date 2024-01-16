Жителям сел ВКО вертолетом доставили продукты и медикаменты

Чрезвычайные ситуации, Общество
122
Вологодская Галина
собкор по Восточно-Казахстанской области

В Курчумском районе ВКО объявили чрезвычайную ситуацию природного характера, передает Kazpravda.kz

Фото: ДЧС ВКО

Напомним, что с 7 января 2024 года в Курчумском районе не прекращается буран со снегом. Толщина снега местами достигла 1.8-2 метра. От транспортного сообщения были отрезаны населенные пункты Маркакольского и Тоскайнского сельских округов.

Учитывая превышение норм осадков и отсутствие транспортного сообщения в населенные пункты, акиматом Курчумского района объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

По данным управления транспорта и автомобильных дорог ВКО, дополнительно была отправлена техника для обеспечения проезда. В настоящее время задействованы 24 единицы специальной техники. Однако работы затруднены из-за бурана.

Также в Курчумский район прибыла высокопроходимая техника Департамента ЧС по ВКО для оказания необходимой помощи.

Ученики школ Маркакольского и Тоскайнского сельских округов с 8 января были переведены на дистанционный формат обучения.

16 января после установления летной погоды был отправлен вертолет для доставки продуктов питания первой необходимости и лекарственных препаратов населению сельских округов.

Ситуация находится на контроле у местных исполнительных органов.

#продукты #село #ЧС #ВКО #помощь

Популярное

Все
Под прикрытием народа
Опять метель
Алатау станет мегаполисом
Вначале было слово
Историческая ответственность перед страной
Зеленый коридор для инвестиций
От перемены мест...
Кто в ответе за дорожный беспредел?
Сын своей земли
Когда зажигаются звезды
Масштабные планы ассоциации KAZENERGY
К почве нельзя относиться как к грязи!
Три условия успеха
С миссией добра
Одна школа – тысяча задач
Правительство РК настроено на углубление сотрудничества со Всемирным банком
Распоряжение Главы государства
Благотворительность и осознанное родительство
Комиссии упразднили, портал не запустили
Все в суд!
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Атом: не только мирный, но и безопасный
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Попасть в молоко
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Чьи банковские счета будут проверять из-за мобильных переводов?
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Железнодорожные станции в Астане сменят название
В Алматинской области появится город - указ президента
Как доставить важные грузы?
На автодорогах 4 областей ввели ограничения движения
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны

Читайте также

Какие классы перевели на «дистанционку» в Астане из-за непо…
В Астане опубликовали списки получателей арендного жилья бе…
Кто не обязан при продажах принимать банковские карточки?
Начальник из Кызылординской области проигнорировал прокурор…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]