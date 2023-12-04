Жизнь Валентины Толмачевой словно сюжет художественной кинокартины

Валентина родилась и выросла в Павлодаре. С трудностями судьбы пришлось встретиться в юном возрасте: в 18 лет умерла ее мама, и девушка осталась сиротой с четырехлетней младшей сестрой на руках.

– Молодости у меня как таковой не было. Родных у нас нет, помогать некому. Хочу сказать, что обиды никогда не чувствовала. Мне всегда казалось, что это в порядке вещей, – начинает разговор Валентина Борисовна.

Так проходили годы. Она растила единственного родного человека. Особенно сложно, по ее словам, было в 2004-м. На предприятиях тогда задерживали зарплату, поэтому, чтобы прокормить себя и сестру, оплатить аренду жилья, купить одежду и прочее, приходилось работать в разных местах.

– В те годы как раз все занимались металлом. Я тоже его собирала, сдавала, находила хоть какие-то деньги. И вот там, когда мы стояли в очереди, выходя из КамАЗа, я оступилась, неудачно упала на спину. Позже выяснилось, что отбила себе почку. Но работать не перестала, – рассказывает Валентина Борисовна.

Впрочем, через две недели невыносимых болей она все же обратилась в больницу, где ее сразу же положили на срочную операцию. К сожалению, хирургическое вмешательство осложнилось тем, что во время операции случился инсульт. Правда, в тот момент этого никто не заметил.

– Помню, когда очнулась после операции, взяла ручку, хотела разгадывать кроссворды. У меня всегда был красивый каллиграфический почерк, а в этот раз смотрю: буквы пляшут в разные стороны. Думала, что такие последствия операции. Но и со временем это не проходило. Потом я стала терять равновесие. Так и пошло у меня нарушение координации, – продолжает Валентина Толмачева.

В таком состоянии она прожила два года, пока снова не очутилась в стенах больницы.

– Помню, пошла в магазин, купила продукты. Делаю шаг через порог – и темнота. Очнулась в белой палате, вокруг врачи стоят, спрашивают, как меня зовут, а у меня язык повернулся боком, не могу говорить. Вся правая часть тела парализована...

С того времени она и осталась прикованной к кровати. Инвалид I группы. Жизнь казалась безнадежной. Но Валентина сумела взять себя в руки:

– Заново говорить, и не только говорить, училась как маленький ребенок. Тренировала свой мозг. И эти упражнения помогли мне вернуться к жизни.

Так, пришлось сначала учиться держать шею, потом пытаться садиться, а позже ходить. Валентина Борисовна попадает в павлодарский дом престарелых на следую­щие десять лет, до 2019 года. И именно там она встретила свою судьбу.

– Я встретила мужа, – с улыбкой вспоминает она. – Познакомились, просто дружили три года. Знаете, вместе выйдем на прогулку, посидим в беседке, поболтаем на свежем воздухе. Много общались, узнавали друг друга, а потом он предложил мне выйти замуж. Уже девять лет находимся в счастливом браке. И вот, когда мы поженились, у меня начался другой виток жизни. Поддержка близкого помогла понять, что я нужна еще этому миру. Что нужна ему как любимый человек.

Валентина Борисовна вспоминает, что пришла в социальные сети только в 2016 году. И там наткнулась на объявление организации социальной защиты, которая искала девушек – инвалидов-колясочников для проведения конкурса «Мисс Независимость-2016». Возраст участниц – от 18 до 35 лет, а ей на тот момент уже было 40. Но она им все равно написала – и ее пригласили!

Для выступления на конкурсе она сочинила два стихотворения, одно на казахском языке, второе – на русском.

– Я должна была выйти с ними, но за десять секунд до этого... придумала вальс, – смеется она. – Попросила помочь одного мальчишку. Я же в юные годы занималась художественной гимнастикой, фигурным катанием. В общем, весь зал был в шоке, люди мне так хлопали! То, что я сделала на сцене, для инвалида это просто «вау!». Получила приз зрительских симпатий. И это послужило толчком, как будто я сделала прыжок в другую жизнь.

После конкурса стали звонить отовсюду, звали танцевать, читать стихи. Начались частые встречи с разными людьми.

– Особенно часто я стала встречаться с больными ребятишками. Помню, вначале часто плакала. Одна из мамочек меня попросила этого не делать, потому что дети чувствуют мое настроение, и от этого им, конечно, грустно. Теперь я просто набираю в сумочку конфет и еду общаться с моими маленькими друзьями. Меня даже приглашают как мотиватора, – рассказывает Валентина Толмачева.

Но ничего этого не было бы без ее главной опоры – мужа. Там где она, всегда и он.

– Я у него никогда не спрашиваю, ты поедешь со мной или нет. Я просто говорю, что едем туда-то. Он всегда меня поддерживал, подталкивал, – добавляет Валентина Борисовна.

В 2019 году они переехали в столицу. Сегодня Валентина Толмачева организовывает множество конкурсов по всей стране. В 2020-м провела конкурс для бабушек, затем «вытащила» девушек с инвалидностью на подиум, где они дефилировали, пели, танцевали. Сейчас подобные мероприятия хотят провести в других городах Казахстана.

Кстати, еще Валентина Борисовна – очень хороший художник. Она рисует витражными красками на стекле, и ее картины есть во многих детских домах по стране. Некоторые даже увезли за рубеж.

– Главное – не опускать руки. Всегда идти вперед, – делится она секретом своей победы над обстоятельствами. – Во-первых, надо себя принимать таким, каким ты стал. Нельзя терять время на самобичевание. Купить себе элементарно гирю, заниматься дома. Получилось – хорошо, не получилось – не отчаиваться, всегда продолжайте работать дальше!