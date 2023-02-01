Журналист под прикрытием

Эксперт-совет
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Людмила Макаренко

В Казахстане завершается обсуждение законопроекта
«О масс-медиа», который объединил и модернизировал два закона – «О СМИ» и «О телерадиовещании», а также ввел в юридическое поле интернет-журналистику. О том, чего ждать профессиональному сообществу от изменения законодательства, мы поговорили с политологом, президентом общественного фонда «Мир Евразии», журналистом с большим опытом руководства казахстанскими общественно-политическими СМИ Эдуардом Полетаевым.

– Эдуард, что, на Ваш взгляд, должен обеспечивать закон, регулирующий жизнь медиа­пространства, и насколько это удастся законопроекту «О масс-медиа»?

– Ответ на данный вопрос содержится в преамбуле самого законопроекта – там, где обос­новывается необходимость его принятия с точки зрения разработчиков. Я согласен с этой позицией и попробую изложить основные аргументы своими словами.

Первое, что в данном контексте имеет значение, – геополитическая ситуация. В современных и очень непростых условиях Казахстан позиционирует себя как государство с многовекторной политикой, которое не принимает в международных конфликтах чью-либо сторону, придерживается концепции миротворчества и интеграционных инициатив. А это многим не нравится, потому что определенные силы хотели бы перетянуть нашу страну на свои позиции, в том числе путем использования информационных технологий.

Информпространство Казахстана не изолировано, у нас открыт доступ практически ко всем интернет-ресурсам в глобальной Сети, можно подключаться к телевизионным каналам многих государств, пользоваться другими источниками. Есть информационное воздействие с разных сторон. Более того, представлены ресурсы, которые не скрывают свою пропагандистскую направленность, каналы других стран, которые пытаются формировать у аудитории «нужное» мнение.

Прибавьте к этому социальные сети, YouTube-каналы, множество других хостингов и площадок, и вывод окажется очевидным: давление на казахстанскую ауди­торию со стороны зарубежных СМИ очень высоко.

С другой стороны, у самого Казахстана в плане внешнего информационного влияния не так много возможностей: мы не можем, как, например, Катар, создать влиятельнейшую меж­дународную телекомпанию «Аль-Дзажира». Сказать больше, нам не хватает собственных массмедиа, чтобы полностью покрыть информационные пот­ребности населения. СМИ – ведь это не только про политику и экономику, это и про дачу, охоту и рыбалку, вышивание и вязание и много еще чего, про что рассказывают специализированные телевизионные и интернет-каналы, а они, как правило, зарубежные.

– Хорошо, тогда как найти золотую середину между «не допус­кать пропаганду» и «позволить манипулировать общественным мнением ради демократического имиджа»?

– Если продолжать тему информационного суверенитета, то придется говорить о том, что казахстанские СМИ вполне успешно формируют внутреннюю повестку, но международная сильно провисает. Мы на мир смотрим глазами зарубежных СМИ: у нас очень мало собкоровских пунктов за границей, не хватает хороших журналис­тов-международников.

Вероятно, этому есть объяс­нения, в их числе недостаток финансирования, нехватка подготовленных кадров. Но это можно и нужно менять. У нас должен быть свой казахстанский взгляд на международные события.

Есть надежда, что законопроект «О масс-медиа» поспособствует этому. Там ведь обозначена идея того, что новая государственная информполитика поможет гражданам создавать адекватную и полную картину мира. А без собственной оценки того, что происходит за «соседским забором», этого добиться тяжело.

– Очевидно, это не единственный повод для переписывания законодательства о СМИ. Вы же заметили, что привычные нам с Вами определения «газета», «журнал», «радио» и «ТВ» теперь обобщаются в индустриальное «массмедиа». Это ведь тоже знак?

– Несомненно. Закон, регулирующий информационную среду, Казахстану был нужен. Нельзя же обеспечивать инс­титуциональное развитие средств массовой информации в соответствии с духом и буквой закона, который написан в 1999 году. На мой взгляд, он давно устарел и не отражал реальную ситуацию, связанную с информационной революцией, которая привела к изменению акцентов в подаче информации. Она стала более емкой, оперативной, где-то даже более «хайповой». Этому способствовали новые каналы ее передачи с усилением влияния интернет-СМИ и социальных сетей.

Помните же, в 90-х – начале 2000-х годов королем информационного поля был телевизор, в меньшей степени, но достаточно большое влияние оставалось за печатными СМИ. Сейчас акцент смещается на потребление информации с электронных гаджетов, и, соответственно, влияние блогеров, инфлюенсеров, людей, которые «сами себе СМИ», в значительной степени усилилось. Что говорить, если даже традиционные издания берут у них интервью и обращаются за комментариями.

Поэтому совершенно справедливо, что пространство Интернета включается в рамки нового закона.

– Действительно, современные массмедиа – кроме традиционных СМИ, теперь еще и интернет-сфера. И все же, насколько необходимо такое объединение и можно ли установить регламенты, чтобы уравнять разные по своей сути информресурсы?

– Соглашусь, что эти ресурсы существенно отличаются друг от друга, – разный уровень ответственности, четкости в подаче информации, даже элементарная грамотность намного выше в традиционных СМИ, где работают целые коллективы, чтобы обеспечить качество контента и получить в итоге полноценный, заслуживающий доверия продукт.

Тем не менее нельзя игнорировать то, что в информационном пространстве новые медиа закрепились существенно и надолго, если не навсегда. Поэ­тому законы должны соответствовать нынешним реалиям и отражать существующее положение дел.

– Если независимые и в то же время ответственные СМИ – некий идеал существования медиаиндустрии, то как это может выглядеть на практике: чем обеспечивается первое и второе?

– Независимость и ответственность средств массовой коммуникации – запрос времени. Об этом говорил, в частности, и наш Президент, отмечая необходимость стимулирования востребованных независимых медиа. Наверное, один из наиболее реалистичных вариантов поддержки этих требований – система грантов, о которых впервые упоминается в законопроекте «О масс-медиа».

Существовавший до сих пор принцип госзаказа давно подвергается критике. Там очень сложно определить и понять, насколько адекватно потребностям общества используются ресурсы, выделяемые государством. Известно, например, что телевидение потребляет очень большие бюджетные средства, меньше – печатные СМИ, а интернет-ресурсам, которые сейчас наиболее популярны, дос­тается и вовсе немного. Здесь все-таки нужно выстроить какой-то баланс. И я думаю, сис­тема грантов поможет найти механизм соответствия.

Что же касается ответственности СМИ, то ее тоже нужно обеспечивать практически. Помню, у нас принимались этические кодексы журналистов, которые формально не имеют силы закона, и непонятно, как ими пользоваться. При этом всегда есть соблазн прогнать какую-то «джинсу», съездить в пресс-тур на деньги организаторов, чтобы в итоге создать для них положительный имидж в своем материале.

Трудно ожидать, что в таких условиях СМИ сможет оставаться независимым. Я читал этический кодекс американского агентства Associated Press, так он категорически запрещает журналистам ездить в командировки за чужой счет – только за редакционный.

– То есть независимость СМИ – это прежде всего вопрос экономический?

– В сегодняшней действительности – скорее всего, да. И вся проблема упирается в то, что средства массовой информации финансируются у нас по остаточному принципу. Хотя подчас от некоторых критиков можно услышать: дескать, какие огромные бюджеты «съедают» наши СМИ по господдержке. Но это абсолютно несправедливые упреки.

Государство, по сути, – основной заказчик на информационном пространстве Казахстана. У нас ведь нет таких мощных и влиятельных медиаимперий, которые сложились в США и Европе. К тому же власть заинтересована в освещении и продвижении своих инициа­тив. Поэтому большинство авторитетных СМИ у нас поддерживается государством. И это, в принципе, нормально на том уровне, на котором сейчас находится отечественная медиа­индустрия.

Чтобы приблизиться к идеа­лу, о котором мы говорили выше, надо продолжать применять традиционные инструмен­ты использования СМИ. И конечно, поднимать воп­рос личной ответственности профессионалов, работающих в этой сфере.

– Положение о «профессиональном конт­роле» для СМИ, впервые возникшее в законопроекте, немедленно взяли на вооружение его критики. У Вас это нововведение вызывает какие-то опасения?

– Нет, я не вижу ничего здесь страшного. В каждой профессиональной индустрии существуют организации, которые следят за качеством производимой продукции, в том числе общественные и корпоративные, например, различные ассоциации – мебельщиков, производителей молочной продукции, строителей и так далее. Они поддерживают ту или иную отрасль, защищают интересы ее представителей и в то же время контролируют их. Все это ради того, чтобы производитель выдавал под казах­станским брендом достойную продукцию, а не брак.

Примерно такие ассоциации должны быть и в среде производства информпродукта. Они есть, если судить по организациям, защищающим свободу слова и права журналистов. Их работа важна и нужна, воп­росы профессионального контроля они также могут обеспечивать.

И вообще, я считаю, не нужно бояться законов, нужно опасаться их неправильного исполнения или несоблюдения.

– Вы сейчас говорите о возможностях саморегулирования информационной отрасли? И какие вопросы в этом случае можно было бы решать?

– Давайте признаемся: в нашей профессиональной среде есть коллеги, которые не дотягивают до высокого профессио­нального уровня – и вообще, у нас есть проблема с кадровым потенциалом. Так вот – сами журналисты должны очищать свои ряды от непрофессионалов, от тех, кто позволяет себе пользоваться непроверенной информацией, фейками, слухами. Это ведь касается не одного недобросовестного работника, а деловой репутации всего профессионального сообщества.

Читатели, зрители, слушатели хотят верить тому, что им преподносят в СМИ, и, соответственно, специалисты в этой области должны быть с очень высоким идейно-морально-политическим уровнем. Вот в чем заключается профессиональная ответственность журналистов.

– Законопроект касается важных для профессионального сообщества норм, в частности, речь идет об укреп­лении статуса журналиста. Что из этих намерений кажется Вам действительно значимым?

– Я не буду говорить о предлагаемой в новом законе пресс-карте, которая должна обеспечить работников СМИ некими гарантиями и льготами. На мой взгляд, это всего лишь чиновничья проформа. Куда важнее усиливать ответственность журналиста через обеспечение защиты его прав. Поэтому большую значимость для меня представляют слова Президента, который поручил силовикам решить вопрос с правонарушениями в отношении журналистов.

Конечно, в общем массиве преступлений против личнос­ти они занимают небольшой вес, но такие события всегда вызывают общественно-политический резонанс, влияют на имидж государства и власти. А для нашей власти, которая сейчас занята реформами, в том числе связанными с демократизацией, свободой слова, совершенно не выгодны деструктивные действия и провокации против журналистов.

Статья 158 Уголовного кодекса «Воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста» все время оставалась практически неработающей. Нужна корректировка этих норм – журналистов должны уважать, а не заниматься их нейтрализацией. Хочется, чтобы в нашем обществе в полной мере заработал принцип «Факт безусловен, а комментарий свободен». Это важнейшая норма для деятельности свободной прессы.

– Какие еще насущные профессиональные проблемы следовало бы решить на законодательном уровне?

– Как я уже говорил, остаются вопросы финансирования СМИ, которые нужно решать в более открытом, четком и понятном порядке. Регламенты должны касаться не только обеспечения от государственных структур. У нас же есть партийные средства массовой информации, корпоративные медиаресурсы и даже персональные СМИ у некоторых обеспеченных товарищей.

Важна работа неправительственных организаций, таких как Союз журналистов Казахстана. Хотелось бы, чтобы он проявлял более активную позицию по тем или иным вопросам. И вообще, есть потребность, чтобы наше журналистское сообщество в условиях Нового Казахстана сплотилось.

Долгое время у нас существовали элитные группы, где журналисты достаточно хорошо себя чувствовали, оказывая поддержку тем или иным известным персонажам. Параллельно им существовали остальные традиционные СМИ, финансируемые государством.

Получалось так, что журна­листы руководствовались больше узкокорпоративными интересами, чем интересами общеказахстанской журналистики и интересами страны в целом. А это печально. Я думаю, что в Новом Казахстане этот вопрос надо решить – в нем заинтересованы и общество, и власть, и сами журналисты.

Нужно усиливать корпоративную солидарность, тогда и ответственность будет иной. Потому что некачественный материал, который разочаровывает читателя или зрителя, тем более приводит к негативным последствиям, бросает тень на все сообщество.

– Как бы Вы оценили конкурентность отечественного информ­рынка? Что нужно для обеспечения полезного соперничества и есть ли другие пути повышения качества информпродукта?

– Мне кажется, в Казахстане не самая печальная ситуация с конкуренцией в информационной сфере, хотя бы на фоне того, что происходит в соседних государствах. У нас нет проблем со свободой доступа к информации, любой может при желании изу­чить позиции разных сторон.

Что касается технического состояния отечественного информрынка, то здесь тоже не все так плохо – техника хорошая, деньги вкладываются, есть современное оборудование, особенно это касается телевидения, Интернета. Все это обеспечивает возможности для качественной работы.

Свое внутреннее информационное пространство Казахстан вполне сформировал, и очень многие темы, которые волнуют ближайших соседей, бывают не актуальны и не обсуждаемы в нашей среде. Судя по соцсетям – а это все-таки в определенном смысле зеркало общества – нас больше интересует, что происходит в собственном доме, от силы – за соседским забором. Что, по сути, очень хорошо. Это показатель суверенности государства, сформировавшейся информационной картины и того, что информбезопасность находится на неплохом уровне, – мы все меньше играем в чужие информационные игры.

А для повышения конкурент­ности массмедиа нужно повышать профессиональный уровень представителей журналистской профессии, пользоваться достижениями и опытом ведущих зарубежных средств массовой информации и, самое главное, – обеспечивать возможность для реализации этой конкуренции: закрывать те ниши, в которых пока доминируют зарубежные СМИ.

Ну и, безусловно, нужно не забывать о своей главной задаче: обеспечивать читателя и зрителя качественным, интересным и полезным, надежным и достоверным информационным продуктом.

#телерадиовещании #журналист

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