Журналист под прикрытием
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Людмила Макаренко
В Казахстане завершается обсуждение законопроекта
«О масс-медиа», который объединил и модернизировал два закона – «О СМИ» и «О телерадиовещании», а также ввел в юридическое поле интернет-журналистику. О том, чего ждать профессиональному сообществу от изменения законодательства, мы поговорили с политологом, президентом общественного фонда «Мир Евразии», журналистом с большим опытом руководства казахстанскими общественно-политическими СМИ Эдуардом Полетаевым.