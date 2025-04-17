Журналистам разъяснили правила участия СМИ в суде по делу Шерзата Болата

Суд
100
Дана Аменова
корреспондент

Все желающие, включая представителей СМИ, могут наблюдать за ходом процесса как в офлайн, так и в онлайн-режиме

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заведующая отделом коммуникаций Верховного суда РК Перизат Садуакас-Хайруллина перед началом сегодняшнего главного судебного разбирательства по делу Шерзата Болата на своей странице в Facebook разъяснила порядок освещения и участия СМИ в судебном процессе, сообщает Kazpravda.kz 

«Сегодня состоится главное судебное разбирательство. Учитывая высокий общественный интерес к данному процессу, принято решение об организации онлайн-трансляции судебных заседаний. При ретрансляции прямого эфира необходимо обязательно указывать официальный источник — Верховный суд! Хочу отметить, что суды РК в первую очередь руководствуются принципами законности, равенства всех перед законом и судом, равноправия сторон и гласности», — говорится в сообщении.

Также она добавила, что с учетом мнения участников процесса, судебное заседание проводится в открытом формате с участием СМИ и прямой трансляцией на YouTube-канале Верховного суда. Все желающие, включая представителей СМИ, могут наблюдать за ходом процесса как в офлайн, так и в онлайн-режиме.

Для журналистов подготовлены дополнительные залы с онлайн-трансляцией и высокоскоростным интернетом, рассчитанные на 66 посадочных мест. В зал судебного заседания с учетом ограниченной вместимости смогут пройти только 10-15 операторов с видеокамерами — без журналистов, по предварительному согласованию и в порядке очередности.

Запрещается с учетом мнения участников процесса фото- и видеосъёмка всех подсудимых, в том числе несовершеннолетнего подсудимого, и ведение прямого эфира в социальных сетях из зала суда, интервью и комментирование в зале суда, а также передвижение по залу, выход из зала до окончания заседания, шум, разговоры между собой или по телефону и иное поведение, отвлекающее участников процесса.

Кроме того, рекомендуется приходить на заседание в одежде делового стиля, соответствующем статусу судебного учреждения, за 30 минут до начала процесса. 

Вся актуальная информация о ходе процесса будет размещаться на официальных аккаунтах Верховного суда в соцсетях.

Напомним, 10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве 16-летнего подростка в Талгаре.

#суд #СМИ #журналисты #правила #участие #Шерзат Болат

Популярное

Все
Вековой юбилей отметила фронтовичка из Караганды
Самородок казахской степи
Синергия спорта и культуры
Детей надо беречь всем миром
По-прежнему бодр духом ветеран
Чемпион на рынке стеновых материалов
Плотину озера Иссык восстановит новый инвестор
Открытое окно – смертельная опасность
Правозащита – не борьба с последствиями, а работа с причинами
Любовь и трагедия, радость и страх...
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 16 апреля 2025 года № 70-НП
Сохранить для будущих поколений
Лето длиною в детство
Платформа для реализации инициатив
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 16 апреля 2025 года № 69-НП
«Арлан» – трехкратный чемпион
Дать вещам вторую жизнь проще, чем кажется
Полвека с песней!
Чтобы радостно было учиться!
Пусть музыка всегда звучит
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Потребителей приучат к бережливости
Ставить и достигать цели
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно
Боевой путь пулеметчика
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Ключи от квартир получили молодые ученые в РК
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Дело Перизат Кайрат: итоги расследования
От кустарного цеха – до современной фабрики
«Замандас 21»: там, где царят любовь и забота
Обеспечить верховенство права через уважение к нему
Изменения в «Барысе» и феноменальный рекорд Овечкина
Токаев прибыл в Шымкент
Незнание законов не освобождает от... профессии
Казахстан увеличил шансы на выход в стыки Евро-2026 по футзалу
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Точкой роста должен стать туризм
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Ставка на «зеленые» энергетические технологии
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте

Читайте также

Экс-руководителей «Азия Авто» осудили за крупное мошенничес…
Крупные майнеры в Астане заплатят штраф
Смертельное ДТП в Акмолинской области: суд установил виновн…
Экс-директору газоперерабатывающего завода вынесли приговор…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]