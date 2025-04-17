Все желающие, включая представителей СМИ, могут наблюдать за ходом процесса как в офлайн, так и в онлайн-режиме

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заведующая отделом коммуникаций Верховного суда РК Перизат Садуакас-Хайруллина перед началом сегодняшнего главного судебного разбирательства по делу Шерзата Болата на своей странице в Facebook разъяснила порядок освещения и участия СМИ в судебном процессе, сообщает Kazpravda.kz

«Сегодня состоится главное судебное разбирательство. Учитывая высокий общественный интерес к данному процессу, принято решение об организации онлайн-трансляции судебных заседаний. При ретрансляции прямого эфира необходимо обязательно указывать официальный источник — Верховный суд! Хочу отметить, что суды РК в первую очередь руководствуются принципами законности, равенства всех перед законом и судом, равноправия сторон и гласности», — говорится в сообщении.

Также она добавила, что с учетом мнения участников процесса, судебное заседание проводится в открытом формате с участием СМИ и прямой трансляцией на YouTube-канале Верховного суда. Все желающие, включая представителей СМИ, могут наблюдать за ходом процесса как в офлайн, так и в онлайн-режиме.

Для журналистов подготовлены дополнительные залы с онлайн-трансляцией и высокоскоростным интернетом, рассчитанные на 66 посадочных мест. В зал судебного заседания с учетом ограниченной вместимости смогут пройти только 10-15 операторов с видеокамерами — без журналистов, по предварительному согласованию и в порядке очередности.

Запрещается с учетом мнения участников процесса фото- и видеосъёмка всех подсудимых, в том числе несовершеннолетнего подсудимого, и ведение прямого эфира в социальных сетях из зала суда, интервью и комментирование в зале суда, а также передвижение по залу, выход из зала до окончания заседания, шум, разговоры между собой или по телефону и иное поведение, отвлекающее участников процесса.

Кроме того, рекомендуется приходить на заседание в одежде делового стиля, соответствующем статусу судебного учреждения, за 30 минут до начала процесса.

Вся актуальная информация о ходе процесса будет размещаться на официальных аккаунтах Верховного суда в соцсетях.

Напомним, 10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве 16-летнего подростка в Талгаре.