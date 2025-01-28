Зимняя школа АНК: уроки патриотизма и единства

Уникальный образовательный проект «Зимняя школа» с успехом осуществляет кафедра Ассамблеи народа Казахстана Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева. Тема говорит сама за себя: «Формирование духовно-нравственных ценностей, казахстанского патриотизма и национальной идентичности в молодежной среде: концептуальные основы и практический опыт».

Фото АНК СКО

Цель проекта – не только повысить качество образовательной и воспитательной работы, но и сделать акцент на ключевых направлениях, связанных с 30-летием Ассамблеи народа Казахстана: это духовно-нравственные ориентиры, патриотизм, укрепление национальной идентичности.

Участниками Зимней школы стали преподаватели и сотрудники университета, учителя школы-комплекса национального возрождения № 17, активисты АНК СКО, а также представители культурно-образовательных организаций, сотрудничающих с ассамблеей. Лекционную часть и интерактивные занятия организовали представители профессорско-преподавательского состава кафедр Ассамблеи народа Казахстана, журналистики и социальных наук, педагогики и психологии, руководители структурных подразделений СКУ им. М. Козыбаева, сотрудники КГУ «Қоғамдық келісім» и управления внутренней политики акимата СКО.

Особый интерес вызвали выступления исполнительного секретаря филиала «Болашақ» партии «Amanat», члена Совета медиации в сфере межэтнических отношений АНК СКО Александра Зеля, редактора телеканала «QYZYLJAR» Елены Горбань.

40 слушателей заканчивают обучение по содержательной программе с нестандартной подачей материала: теоретические блоки чередовались с практическими заданиями, разбором кейсов и интерактивами. Так, домашние задания предстояло выполнить в онлайн-формате, что добавляло проекту гибкости и динамики.

– Каждый спикер удивлял творческим подходом. Теоретический материал закреплялся­ через практику, занятия проходили на одном дыхании. Интерактивный формат сделал обучение интересным и незаметным по времени, – поделилась впечатлениями одна из участниц Зимней школы Светлана Баева.

Важно отметить, что проект стал не только образовательной площадкой, но и связующим звеном между университетом и областной Ассамблеей народа Казахстана. Такие инициативы укреп­ляют партнерство, открывая новые горизонты для взаимодействия. После завершения проекта его участники получат заслуженные сертификаты, хотя главным результатом Зимней школы станет, конечно, вдохновение от новых знаний.