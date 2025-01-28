Зимняя школа АНК: уроки патриотизма и единства

Уникальный образовательный проект «Зимняя школа» с успехом осуществляет кафедра Ассамблеи народа
Казахстана Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева. Тема говорит сама за себя: «Формирование духовно-нравственных ценностей, казахстанского патриотизма и национальной идентичности в молодежной среде: концептуальные основы и практический опыт».
Цель проекта – не только повысить качество образовательной и воспитательной работы, но и сделать акцент на ключевых направлениях, связанных с 30-летием Ассамблеи народа Казахстана: это духовно-нравственные ориентиры, патриотизм, укрепление национальной идентичности.
Участниками Зимней школы стали преподаватели и сотрудники университета, учителя школы-комплекса национального возрождения № 17, активисты АНК СКО, а также представители культурно-образовательных организаций, сотрудничающих с ассамблеей. Лекционную часть и интерактивные занятия организовали представители профессорско-преподавательского состава кафедр Ассамблеи народа Казахстана, журналистики и социальных наук, педагогики и психологии, руководители структурных подразделений СКУ им. М. Козыбаева, сотрудники КГУ «Қоғамдық келісім» и управления внутренней политики акимата СКО.
Особый интерес вызвали выступления исполнительного секретаря филиала «Болашақ» партии «Amanat», члена Совета медиации в сфере межэтнических отношений АНК СКО Александра Зеля, редактора телеканала «QYZYLJAR» Елены Горбань.
40 слушателей заканчивают обучение по содержательной программе с нестандартной подачей материала: теоретические блоки чередовались с практическими заданиями, разбором кейсов и интерактивами. Так, домашние задания предстояло выполнить в онлайн-формате, что добавляло проекту гибкости и динамики.
– Каждый спикер удивлял творческим подходом. Теоретический материал закреплялся через практику, занятия проходили на одном дыхании. Интерактивный формат сделал обучение интересным и незаметным по времени, – поделилась впечатлениями одна из участниц Зимней школы Светлана Баева.
Важно отметить, что проект стал не только образовательной площадкой, но и связующим звеном между университетом и областной Ассамблеей народа Казахстана. Такие инициативы укрепляют партнерство, открывая новые горизонты для взаимодействия. После завершения проекта его участники получат заслуженные сертификаты, хотя главным результатом Зимней школы станет, конечно, вдохновение от новых знаний.