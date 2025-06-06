Настоящий подарок

Купца Мир-Курбана Аюпова в тесном кругу звали Букашем, что в переводе означает Бычок. Прозвали его так за напористость в работе, деловую хватку и большое доброе сердце. Богатый торговец был большим другом ученых, литераторов, исследователей Cемипалатинского края. Именно Букаш Аюпов организовал для Шокана Уалиханова экспедицию в Кашгар, закупив на собственные средства товары, верблюдов и лошадей, чтобы тот мог под именем купца Алимбая проникнуть в закрытую для всего европейского мира Кашгарию.

Деталями этой секретной миссии заинтересовался председатель краеведческого общества «Прииртышье» Марат Сасанов. Сейчас на месте зимовки остался лишь фундамент от дома купца Аюпова, но до сих пор краеведы находят предметы быта и могут рассказать много интерес­ного об этом месте.

– В 2016 году мы обнаружили в горах Аркалыка зимовку, где жил и трудился купец Мир-Курбан Аюпов. Установить точные координаты зимовки Букаша не составило труда. Почему? Да потому что Букаш был настолько общительным и гостеприимным человеком, что многие путешественники и исследователи предпочитали заехать на его зимовку для стоянки, хотя рядом располагался второй пикет Сергиопольского тракта – Аркалык. Так, однажды проезжавшие в тех местах топографы остановились у Букаша. За радушие и гостеприимство хозяина они решили отблагодарить его необычным способом – определили точные координаты его зимовки. Это уникальный случай в истории краеведения, настоящий подарок! Ведь обычно на поиски какого-либо места, вошедшего в историю семипалатинского Прииртышья, тратится много времени, сопоставляются карты, описания и спутниковые снимки. На этот раз, чтобы найти зимовье Букаша, мы просто ввели в GPS-навигатор точные координаты, – рассказывает Марат Сасанов.

Место, выбранное Букашем Аюповым для зимовки, впечатляет. Оно находится на Аркалыкском хребте, с которого открывается великолепный вид на равнину площадью около 40 квадратных километров. Воображение невольно рисует картины, как Букаш, сидя у окна своего дома, мог еще издали видеть приближение дорогих гостей. Да еще каких гостей! У него в разное время гостили писатель Федор Достоевский, исследователь Шокан Уали­ханов, генерал-губернатор Западной Сибири Густав Гасфорт и многие другие известные личности Западной Сибири и Средней Азии середины XIX века.

Торговые связи

На середину XIX века приходится расцвет торговли в Семипалатинске. Налаживаются устойчивые торговые связи с Китаем, Бухарой, Туркестаном, эти территории были малодоступны для европейских купцов, а для исследователей – тем более. Увеличение товарооборота на семипалатинской таможне благотворно повлияло на общий расцвет всего Прииртышья. Разнообразие ввозимых товаров было огромно, но на первом месте был чай. Его объемы были до такой степени велики, а качество настолько высокое, что чай, доставляемый из Китая, в остальной России называли семипалатинским.

Если в конце XVIII века в Семипалатинске торговые операции вел только один купец, то к середине XIX века их насчитывалось уже 107 человек. Среди торговцев-мусульман того периода можно назвать несколько известных фамилий: это купцы Искаковы, Салиховы, Усмановы, Рафиковы, Иштерековы и Габитовы. Именно на их добровольные пожертвования в Семипалатинске в середине XIX века возводятся первые мечети, открываются благотворительные общества и объекты инфраструктуры. Именно к этой категории купцов-меценатов, покровителей искусства, культуры и науки, можно отнести и Мир-Курбана Аюпова. Он был богатым торговцем из Ташкента.

– К сожалению, до нашего времени не дошло никаких изображений или порт­ретов купца Аюпова. Александр Врангель писал о нем, что это был добрый человек лет 65–70, сухощавый, среднего роста, юркий, с хитрым лицом. Известно, что было у него пять жен. Он владел большим домом в Семипалатинске, за свой счет построил «сартовскую» деревянную мечеть, – рассказывает краевед. – Чем же привлекателен образ Букаша? Он был умен, разбирался в политике, был хорошо осведомлен о происходящих событиях в Средней Азии. Букаш Аюпов возглавлял азиатское купечество и в 1855 году от лица ташкентских торговцев вел переговоры с губернатором Западной Сибири Густавом Гасфортом. По своей природе он был очень общительным и обладал большой энергией. Естественно, деятельность такого человека не может ограничиваться одной только торговлей.

Заимку Букаша не могли миновать торговые и иные гости из таинственного и мало кому известного Кашгара. В его семипалатинском доме побывал правитель Кашгара Хакимбек Зурдун. Из Семипалатинска Хакимбек направился в Петропавловск и Казань. В своих поездках Зурдун изучал русскую торговлю, поощрял казанских и сибирских татар купечествовать в Восточном Туркестане.

Секретная миссия

Но самый большой след в истории оставила встреча Мир-Курбана Аюпова и Шокана Уалиханова. Именно Букаш помог Шокану Уалиханову в его секретной поездке в Кашгар. Властям было необходимо точно знать, что происходит в закрытом для всех иностранцев регионе. Единственным человеком, который мог бы осуществить такую рискованную затею, был Шокан с его европейским образованием, безупречной внешностью и знатным происхождением.

Тогда же начинаются переговоры с Букашем о подготовке к экспедиции и разрабатывается легенда для Шокана. Июньским днем 1858 года из Семипалатинска вышел торговый караван. Он был невелик – 101 верблюд и 65 лошадей, да и товаров вез не очень много. Именно этот караван с нетерпением ждал в глухой казахской степи человек. Звали его Шокан Уалиханов. Путешествие было тайным, поэтому и пришлось присоеди­ниться к каравану столь далеко от густонаселенного Семипалатинска, да и имя пришлось сменить. Так, 28 июня 1858 года в караване появился новый спутник – молодой купец Алимбай. Три месяца караван шел своей долгой дорогой. Наконец, 28 сентября он вступил в ворота Кашгара. Долгих полгода Уалиханов находился в Кашгаре под ежедневной угрозой разоблачения. Но всему приходит конец.

«12 апреля 1859 года, – позже запишет в своих дневниках Шокан Уалиханов, – я приехал в укрепление Верное. Путешествие мое продолжалось с 28 июня 1858 года по 12 апреля 1859 года, 10 месяцев и 14 дней».

По возвращении Шокан Уалиханов выступил с докладом в Географическом обществе. Впереди его ждали научная, общественная, литературная работа, орден, чин штабс-ротмистра. Однако знаменитый исследователь не забыл и про Букаша. Для него он выхлопотал в Петербурге награду: 600 рублей сереб­ром, чин хорунжего и золотую медаль на Владимирской ленте. А в 1870 году «…к особенным его заслугам и преданности Русскому правительству пожалован в потомственное владение, на правах полной собственности участок земли в Альджанских горах, Семипалатинского уезда, в количестве 1 тыс. десятин».

– Мир-Курбан Аюпов – интересный человек с удивительной судьбой. Его острый ум, неуемная энергия, общительность и смелость оставили в памяти потомков неизгладимый след. Выражаясь современным языком, можно сказать, что высокая граж­данская позиция Букаша, его коммуникабельность и легкость на подъем навечно вписали его имя в историю Семипалатинска. Уезжая с первой зимовки Букаша, что в аркалыкских горах, я испытывал чувство удовлетворения. Еще бы! Одним белым пятном на карте истории Казахстана будет меньше, – заключил Марат Сасанов.