Должника по алиментам арестовали в Карагандинской области

Он задолжал более 5 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональную прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, на основании постановления прокурора жителя Шахтинска привлекли по решению суда к административному аресту за неуплату алиментов.

Прокуроры установили, что отец несовершеннолетнего ребенка, имея постоянный доход, длительное время уклоняется от выплаты алиментов. На данный момент его задолженность составляет более 5 млн тенге.

«Судебным исполнителем были приняты все необходимые меры по уведомлению должника, аресту счетов и имущества, а также разъяснению ответственности за неисполнение своих обязательств. Судебный акт исполнен, должник отбывает назначенный срок ареста», – прокомментировали в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что работа по привлечению должников к ответственности продолжается.