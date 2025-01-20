Злоумышленник проникал в дома, отжимая пластиковые окна в Атырау

Серийный домушник задержан в Атырау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Злоумышленник проникал в дома, отжимая пластиковые окна, и похищал золотые изделия. Общая сумма ущерба — 10,3 млн тенге.

«Выяснилось, что 35-летний подозреваемый сдавал краденное в различные ломбарды города. Один из пострадавших опознал семь золотых изделий, изъятых из ломбардов, и подтвердил, что они украдены из его дома», – сообщили стражи порядка.