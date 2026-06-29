Злоумышленник угнал полицейское авто в Павлодаре

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным автора публикации @kabyltayev.kz, в ночь с 28 на 29 июня мужчина сначала проник в магазин, где, предположительно, совершил кражу, а затем угнал полицейское авто, сообщает Kazpravda.kz

В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что по фактам кражи из магазина и угона служебного автомобиля возбуждены уголовные дела. Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.