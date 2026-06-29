Злоумышленник угнал полицейское авто в Павлодаре

В его задержании участвовали свыше десяти патрульных экипажей
По данным автора публикации @kabyltayev.kz, в ночь с 28 на 29 июня мужчина сначала проник в магазин, где, предположительно, совершил кражу, а затем угнал полицейское авто, сообщает Kazpravda.kz
В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что по фактам кражи из магазина и угона служебного автомобиля возбуждены уголовные дела. Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.
«Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. После совершения кражи и угона он стал участником ДТП на пересечении улиц Назарбаева и Казправды. В результате происшествия никто не пострадал. Все обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования», - добавили в областном ДП.