Казахстанский футбол сегодня переживает период, который можно назвать эпохой большого признания. И это не просто красивый оборот, а свершившийся факт: в марте 2027 года Астана официально примет 51-й конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Этот исторический вердикт, вынесенный на юбилейном, 50-м конгрессе УЕФА в Брюсселе (Бельгия), окончательно закрепил за нашей страной статус ключевого спортивного хаба Центральной Евразии. Для нас это не очередное протокольное мероприятие, а стратегическая точка отсчета, определяющая вектор развития игры на десятилетия вперед.

Масштаб предстоящего события в Астане трудно переоценить. Конгресс – это высший орган управления УЕФА, «святая святых» мирового спорта, где представители 55 национальных ассоциаций ежегодно принимают важнейшие решения. И встреча такого уровня в сердце Казахстана подтверждает: мы – не просто участники процесса, а стали полноправными архитекторами будущего европейского футбола.

Тот факт, что выбор пал на нашу столицу, – знак глубокого доверия. При этом главная интрига заключается в другом: 51-й конгресс будет выборным. Именно на нашей земле решится, кто станет новым президентом УЕФА и кто войдет в состав Исполнительного комитета организации. В эти дни наша столица превра­тится в штаб-квартиру, где будет писаться будущее футбола.

И все же большой футбол – это не про пиджаки и меморандумы, это прежде всего игра. И нас ждет еще одно знаковое событие: достигнута договоренность о проведении товарищеского матча нашей сборной со сборной Венгрии. Игра запланирована на 9 июня текущего года, причем местом действия выбрана «Туркестан Арена», а не привычные Алматы или Астана.

Выбор Туркестана – ход сильный и глубоко символичный. Духовная столица тюркского мира, преобразившаяся до неузнаваемости за последние годы, готова принять событие международного масштаба. Проведение матча сборной в регионах – это лучший способ популяризации спорта, когда национальная команда становится ближе к болельщику не в официальных отчетах, а в реальности. Июньский зной и раскаленная атмосфера трибун создадут особый контекст и для венгерских футболистов, чьи предки когда-то покинули эти края. Венгров (мадьяров) связывают с нами общие древние корни, страна в статусе наблюдателя активно участвует в жизни Организации тюркских государств. Предстоящий матч станет не просто спортивным состязанием, а своего рода встречей старых добрых знакомых на исторической родине.

Если смотреть на сухие цифры рейтинга ФИФА, то наша сборная получила вызов большого масштаба. Венгрия сегодня – это 41-я строчка мировой табели о рангах, это команда, которая в последние годы приучила Европу к сенсациям, обыгрывая топ-сборные. Наши же ребята – на 114-й позиции. Однако история встреч между нашими дружинами пока имеет идеальный баланс: одна победа у нас, одна – у них. Товарищеские игры с такими статусными и тактически выученными соперниками – отличный путь для качественного роста, позволяющего в дальнейшем претендовать на место в спортивной элите.