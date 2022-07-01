Знание языка страны, в которой ты проживаешь, – это, безусловно, почитание ее традиций, культуры, коренного населения. Поэтому овладение государственным языком представителями других этносов всегда вызывает искреннее уважение.

Сегодня знанием казахского языка представителями других этносов мало кого удивишь. Это становится привычным явлением. В моем окружении это, как правило, русские ребята, немцы, украинцы, которым, по их признанию, государственный язык дается достаточно несложно. И вот довелось познакомиться с парнем-чеченцем, разговариваю­щим на чистейшем казахском языке.

Аслану Алесханову – 30. Родился в небольшой деревушке под Щучинском. В селе, где проживали практически одни казахи, едва ли набиралось человек 300. Поэтому единственная школа была с казахским языком обучения. Выбор был невелик: идти в эту школу либо переезжать в Щучинск. Такой возможности у семьи на тот момент не было, поэтому мама напутствовала Аслана: «Сынок, не бойся, казахский язык тебе очень пригодится в жизни». Так потом и вышло...

В школе мальчику попервости пришлось несладко. В классе только он и еще один русский мальчик ни слова не понимали по-казахски.

– Правда, одноклассники-казахи тоже не шибко владели родным языком, но, по крайней мере, понимали его, у них была основа. А для нас двоих казахский первое время был «терра инкогнита». Представьте маленьких мальчиков, над которыми стоит строгая учительница, что-то требующая от них, а мы понятия не имеем, что от нас хотят, – вспоминает молодой человек.

Впрочем, то время сейчас вспоминается с улыбкой. А тогда первые несколько лет пришлось покорпеть, терпя порой несправедливые упреки учителей.

– Если другим задавали три вопроса, мне задавали пять. Ко мне всегда были повышенные требования со стороны учителей. Не знаю, с чем была связана такая предвзятость, возможно, их задевали мои успехи. Однако меня это, напротив, мотивировало, я еще больше готовился к урокам. Сейчас вижу в этом только плюсы, – рассказывает собеседник.

9 классов Аслан окончил с крас­ным аттестатом. В 2008 году подал документы на казахское отделение политехнического колледжа (ныне – Высшая техническая школа), решив получить специальность механика. Председатель приемной комиссии тогда непонимающе взглянул на абитуриента: «Зачем тебе казахское отделение?..»

В колледже тоже пришлось буквально вгрызаться в учебу. Одно дело – школьные знания, а здесь на втором курсе пошли спецпредметы, где требовался перевод технических терминов. Учебной литературы на казахском языке не хватало, Интернетом учебные заведения в те годы тоже мало были оснащены. Приходилось делать дословный перевод с русского, а затем адаптировать его. Однако вопреки всему Аслан окончил колледж с красным дипломом.

К сожалению, или к счастью, по специальности молодой человек практически не работал. Увлекшись в студенчестве кавказскими танцами, открыл позднее в Кокшетау школу лезгинки «AssA».

– Знание казахского языка очень помогает. Часто поступают приглашения принять участие в праздниках, свадьбах, тоях, которые в основном проходят на казахском языке. Пожилым людям нравится, когда здороваешься с ними по традиции и отвечаешь на казахском. Бывают иногда смешные ситуации, когда говорят обо мне порой некорректно. Приходится достойно парировать, относясь ко всему с юмором. Многие, правда, словно впадают в ступор: как так – чеченец, говорящий на казахском? – смеется Аслан.

По его мнению, знание государственного языка обязательно. Это не только язык межнационального общения, это веление времени, дающее конкурентные преимущества на современном рынке труда.

– Многие мои друзья, знакомые владеют казахским языком. К примеру, народная артистка Чеченской Республики, уроженка Казахстана Элина Муртазова исполняет песни на казахском. Біз көпұлтты мемлекетте өмір сүреміз, қазақ тілін әркім білуі тиіс, – говорит Аслан Алесханов.

Общественный деятель, писатель, переводчик Госман Толегул, много лет руководивший областным управлением по развитию языков, по достоинству оценил знания чеченского парня.

– Чеченский и ингушский языки относятся к нахской ветви кавказской языковой семьи. По своему строению и по происхож­дению они совсем не похожи на казахский язык, который относится к тюркской группе. Лексически это совершенно разные миры. Конечно, свою роль сыграло полное погружение в языковую среду с малых лет, однако весьма похвальна и целеустремленность молодого человека, – считает Госман Толегул. – Позволю себе перефразировать Чехова: «Какое наслаждение уважать человека, который разговаривает на твоем языке». Хочется пожелать Аслану, чтобы он и дальше развивал свои способности, помогал другим полюбить казахский язык. От этого выиграет не только он, но и мы с вами, и в целом наше государство.