Знать в «лицо» каждую травинку

Международный проект возник как реакция на тревожные данные науки о состоянии биоразнообразия Земли. Например, составленный под эгидой ЮНЕСКО Всемирный атлас опустынивания отнес 75% почв к таким, которые уже подверг­лись деградации, и спрог­нозировал рост тревожного показателя к 2050 году до 90%.

Невесело выглядит и статистика по зеленому богатству нашей страны. Если в издании «Флора Казахстана» от 1956 года число эндемиков, то есть растений, которые больше нигде не встречаются, составляло максимум 150 в горных районах, то в 1981-м в Крас­ной книге Казахстана значилось 306 видов, включая 170 эндемиков. А на сегодня в перечне красно­книжников уже больше 380 видов, в том числе 299 эндемиков. Другими словами, каждые 30–40 лет десятки цветов, трав, кустарников, деревьев пополняют список флоры, которая может полностью исчезнуть с наших холмов и равнин, лесов и полей.

Обеднение биоразнообразия – проблема, характерная для всей планеты, не только для Казахстана. Причины – на поверхности: освоение земель под сельское хозяйство, развитие промышленности, инфраструктуры, техногенное загрязнение, изменение климата, пресловутый антропогенный фактор...

Как пояснили в Алтайском ботаническом саду, в соответствии с флористическим районированием, разработанным еще в начале ХХ века английским ученым Рональдом Гудом, значительная часть казахстанской территории относится к Ирано-Туранской зоне – на стыке северных лугов, лесов и южных засушливых облас­тей. И только для востока страны характерна типичная сибирская растительность – богатейшая, разнообразная.

– По данным 2011 года, всего на территории нашей страны произрастает примерно 5 500 видов растений, – рассказал генеральный директор научного учреждения доктор PhD Айдар Сумбембаев. – Почти половина этого разнообразия приходится на Казахстанский Алтай. Реально цифра еще больше. Сейчас готовится новое издание каталога, в него включены примерно 2 700 видов. Хотя эти данные тоже не окончательные. Изучение флоры – вещь фундаментальная, требуется много времени.

В мировом научном сообщест­ве давно взялись «подстелить соломку» на случай масштабного экологического оскудения. Во многих странах созданы национальные хранилища семян дикорастущих и культурных растений. Например, в России коллекция, которой занимаются в Институте растениеводства им. Н. Вавилова, насчитывает примерно 400 тыс. образцов семян мирового видового разнообразия.

А в Норвегии построен гигантский холодильник под названием «Хранилище судного дня». Его соорудили в вечной мерзлоте на глубине 120 м для коллекций со всех уголков планеты. Постоянная температура – минус 18, предполагаемый срок «выдержки» – 10 тыс. лет. Название говорит само за себя: ледяная кладовая призвана защитить мировую флору на случай экологической или техногенной катастрофы либо другого глобального бедствия. Все образцы здесь представлены набором из 500 семян с полным информацион­ным сопровождением. Есть и казах­станские «депозиты».

По словам Айдара Сумбембаева, помимо норвежского проекта на сегодня под эгидой ООН идет работа над всемирным электронным банком данных. Его первая версия была опубликована в 2010 году. В Сети в общем доступе размещены сведения, включающие номенклатуру, библиографию, названия около 1,3 млн растений, в том числе больше 1,7 тыс. образцов из Казахстана. Сегодня казах­станская наука присоединилась к работе над тем, чтобы уточнить и актуализировать эти данные.

– В проекте инвентаризации флоры участвуют все ботаничес­кие сады нашей страны, – пояснил руководитель. – Мы собираем гербарии, отправляем на генотипирование. Наше учреждение приобрело специальный гербарный сканер. Каждое растение сканируется в высоком разрешении, один цифровой гербарный лист весит 2 гигабайта. Данные оформ­ляются по международным правилам: этикеточные сведения, последовательность ДНК, геопривязка, цифровая копия гербарного экземпляра. Все это поступает в виртуальный каталог. Им можно воспользоваться в любой точке мира – зайти, посмотреть растения нашего региона.

Алтайский ботанический сад хранит гербарный фонд также в традиционной академической форме. Под него отведено отдельное помещение с многочис­ленными стеллажами. Фонд насчитывает примерно 30 тыс. экземпляров. Это обычные канцелярские папки, внутри которых высушенные растения. Стебельки, цветы и листики правильно и прочно пришиты. По словам специалистов, если их намеренно не трясти, не ломать, они могут храниться чуть ли не вечно. Стеллажи тематически рассортированы по принципам, понятным только самим сотрудникам. Со стороны кажется невероятным, как быстро и точно исследователи ориентируются в океане сложносочиненных латинских названий.

– У Алтайского ботанического сада в первую очередь научные задачи, – подчеркнул генеральный директор. – Мы должны предоставить научно проработанный материал по сортам, видам, формам.

Проект инвентаризации флоры и виртуального гербария – это как раз проявление глобализации в научном сообществе в самом лучшем смысле слова. Благодаря цифровым технологиям можно собрать как общую картину биоресурсного потенциала планеты, так и уникальные портреты по отдельным странам и регионам. Уже создан Глобальный информационный фонд по биоразнооб­разию (GBIF), в котором больше 60 тыс. записей. И он активно пополняется!

– Гербарный фонд нашего ботсада – это золотой фонд казах­станской естественной науки, – заключил руководитель научного учреждения. – Когда мы работаем с растениями, мы изучаем, почему они уязвимые, как их вернуть в природу. Наши научные проекты направлены на акклиматизацию, районирование, интродукцию. Наука ищет, как защитить зеленое богатство страны. И технологии нам в помощь!