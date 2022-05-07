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Знают, кем станут в будущем. Более 60 особенных детей прошли обучение цифровым навыкам в онлайн-школе

На протяжении шести месяцев 62 подростка с особыми образовательными потребностями работали с психологом по преодолению комплексов и страхов, изучали базовую компьютерную грамотность и проходили обучение по 4 профессиональным курсам: мобилография, скетчинг, scratch и STEAM. Все эти возможности для них открыл социальный проект «Leader Z», работу которого реализует ОФ «ITeachMe» при поддержке Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazynа Trust».

В Казахстане профориентация - довольно молодая тенденция, и родители подростков только начинают осознавать преимущества данного направления. И не все школы оказывают содействие в профдиагностике школьников, и не все учителя владеют информацией, какие современные профессии сегодня востребованы. Подростки выбирают себе профессию, зачастую опираясь лишь на престиж учебного заведения и модное название специальности.

С профриентацией особенных деток ситуация куда сложнее, все силы окружающего общества «брошены» на лечение таких деток, а о профессиональном будущем и речи нет.

Проект «Leader Z» способствует профориентации особенных деток, оказывает содействие в поиске ответов на вопросы самоопределения подрастающего поколения, раскрывает способности и содействует в овладении новых современных навыков, в которых они смогли бы реализовать весь свой потенциал.

Более подробно о нем рассказала генеральный директор «Samruk-Kazynа Trust» Альфия Адиева:

«Мы уделяем приоритетное внимание развитию инклюзивного образования в Казахстане. И профориентационная онлайн-школа – важный проект, который бесплатно помогает особенным подросткам в возрасте от 13 до 19 лет. На начальном этапе в школе у учеников определяют сильные стороны и способности, которые нужно развивать, и формируют личный профайл. На втором этапе проходит обучение базовым компьютерным навыкам: работа с браузером, электронной почтой, приложениями и программами. Дальше, исходя из профайла и пожеланий, подростков распределяют на курсы: мобилография, скетчинг, scratch и STEAM. Все курсы подобраны с учетом их доступности для ребят и имеют различные направления. К примеру, скетчинг помогает раскрыть творческие способности, а мобилография подходит для ребят, которые большую часть времени проводят со смартфоном в руках. Еще одним важным компонентом проекта являются бизнес-экскурсии на предприятия, чтобы у ребят была возможность погрузиться в рабочую атмосферу и познакомиться с деятельностью современных казахстанских компаний. Одной из таких организаций стала крупнейшая энергетическая компания «Самрук-Энерго». Для детей поездка стала незабываемой: им рассказали, как работает крупнейшая электростанция Казахстана, а затем показали впечатляющий и масштабный угольный разрез «Богатырь».

Так как проект реализуется онлайн, не все дети смогли приехать на вручение сертификатов. Двадцать особенных подростков вместе с родителями собрались в столице, чтобы принять участие в торжественной церемонии.

 «Хочу выразить огромную благодарность Фонду ITeachMe и Фонду «Samruk-Kazyna Trust» за возможности, которые вы предоставляете нашим деткам, за чуткость и терпимость в отношении их, и за те бесценные моменты радости и счастья, которые вы им падарили. Благодаря проекту «Leader Z» моя дочь узнала много нового и увлекательного о направлении, о котором раньше даже не знала. Пройдя курс мобилографии, она стала снимамать интересные видеоролики, которые завораживают и интригуют одновременно. Это обучение было важным и необходимым в свете ее физических «особенностей», ведь Настя, как нам раньше казалось, ограничена в выборе будущей профессии. Главное отличие в обучении особенных деток, по моему мнению, состоит в том, что каждый из этих них живет в своем маленьком мире, куда они пускают не каждого, не говоря уже том, чтобы внести в этот мирок что-то новое, сделать его ярче и интереснее», - отметила Ольга Соловьева, мама участницы проекта Анастасии.

О своих эмоциях рассказали сами герои - участники проекта Leader Z.

«В проекте я научился профессиональным навыкам - программированию, но также я научился преодолевать свои страхи и неуверенность перед публичными выступлениями и овладел ораторским мастерством. Я стал более уверенным, и перестал бояться новых знакомств и общения, научился общаться с различными людьми, и стал чуть больше понимать их. Думаю, я могу стать программистом, или доктором, а может быть даже теперь я могу быть мотивационным спикером», - поделился 17-летний Фархат Курманхан, студент по курсу «Scratch».

 «Президент страны Касым-Жомарт Кемелечев Токаев, на пятом заседании НСОД, в 2021 году отметил, что в Казахстане растет количество детей с особыми образовательными потребностями. При этом действующие нормы по функционированию специализированных организаций устарели. Цель проекта Leader Z помочь деткам осознать, что их жизнь может быть интересной, и что параллельно лечению и реабилитации необходимо развиваться профессионально. Необходимо выходить за рамки стереотипного мышления, преодолевать комплексы и страхи, учиться и развиваться, не ограничиваясь жизнью в четырех стенах своих домов»», отметила директор Фонда ITeachMe Захира Бегалиева.

 

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