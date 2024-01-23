Золото и бриллианты похитила няня в Астане

В столице полицейскими раскрыта кража драгоценностей на сумму 1,7 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фотоколлаж Polisia.kz

В ходе проведения оперативно-розыскных мер была установлена 46-летняя женщина, подрабатывавшая в этом доме няней.

Как оказалось, хозяйка нашла ее для своих детей по объявлению. Когда она была на работе, няня похитила ее украшения: золотые серьги, кольцо и бриллиантовый браслет. Дождавшись возвращения хозяев, она спокойно покинула квартиру.

По факту кражи стражи порядка завели уголовное дело и проверяют причастность женщины к аналогичным преступлениям. Установлено, что ранее она была судима за мошенничество.

