В Баку завершился международный турнир по гандболу среди мужских команд на Кубок Гейдара Алиева. В соревнованиях приняли участие сборные и клубные команды из Азербайджана, Турции, Грузии, Узбекистана и Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны
Казахстан на турнире представляли две команды — национальная сборная и столичная. По итогам турнира гандболисты из Астаны заняли третье место. Серебро завоевала национальная сборная Казахстана, а победителем стала команда из Узбекистана.
«Турнир выдался очень напряженным. Мы были готовы к серьёзной борьбе и основательно готовились к этим матчам. Соперники считались фаворитами, но наша сборная Астаны показала достойный результат. Для нас большая честь войти в тройку лидеров. Парни сыграли с полной отдачей и заслуженно добились этой награды», — отметил старший тренер сборной Астаны по гандболу Диас Акмурзаев.