Фото: акимат Астаны

В Баку завершился международный турнир по гандболу среди мужских команд на Кубок Гейдара Алиева. В соревнованиях приняли участие сборные и клубные команды из Азербайджана, Турции, Грузии, Узбекистана и Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Казахстан на турнире представляли две команды — национальная сборная и столичная. По итогам турнира гандболисты из Астаны заняли третье место. Серебро завоевала национальная сборная Казахстана, а победителем стала команда из Узбекистана.