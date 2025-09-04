«Золото» и «серебро» завоевали казахстанцы на турнире по гандболу в Баку

Спорт
101
Венера Баталова
корреспондент

Казахстан на турнире представляли две команды — национальная сборная и столичная

Фото: акимат Астаны

В Баку завершился международный турнир по гандболу среди мужских команд на Кубок Гейдара Алиева. В соревнованиях приняли участие сборные и клубные команды из Азербайджана, Турции, Грузии, Узбекистана и Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Казахстан на турнире представляли две команды — национальная сборная и столичная. По итогам турнира гандболисты из Астаны заняли третье место. Серебро завоевала национальная сборная Казахстана, а победителем стала команда из Узбекистана.

«Турнир выдался очень напряженным. Мы были готовы к серьёзной борьбе и основательно готовились к этим матчам. Соперники считались фаворитами, но наша сборная Астаны показала достойный результат. Для нас большая честь войти в тройку лидеров. Парни сыграли с полной отдачей и заслуженно добились этой награды», — отметил старший тренер сборной Астаны по гандболу Диас Акмурзаев.

#турнир #медали #Баку #гандбол

