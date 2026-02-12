На международный конкурс «Танцы великой державы» уральский Центр искусства Карлыгаш Кадырбековой получил приглашение от организаторов в сентябре прошлого года. Центр искусства, единственный участник из Казахстана, представил шесть танцев – как соло, так и ансамбли. Результат отличный: две серебряные и пять золотых наград! Теперь победителей ждут на конкурс в Пекин.

Сулейман подготовил танец «Кел ойнайық», с которым два месяца назад выступил на конкурсе в Ташкенте. Этот танец он называет самым любимым, но и самым сложным – и в техничес­ком плане, и по драматургии. Дизайнером костюмов, в которых выступает Сулейман, стал его отец Султан Даутов.

– На этот конкурс специально выбрали цвета казахстанского флага – голубой и желтый. Шили у местных мастеров, – рассказывает он.

Про таких, как Сулейман, говорят: танец у него в крови, ведь Султан – балетмейстер, художественный руководитель мужского танцевального ансамбля «Атамекен» при областной филармонии им. Г. Курмангалиева. Мама Сулеймана – Динара – работает бухгалтером в частной компании, но танцует так, будто имеет хорео­графическое образование.

– Мы с супругой много раз спрашивали Сулеймана: «Ты действительно хочешь танцевать?» – говорит Султан Даутов. – Одно время, в самом начале, я даже отговаривал сына от занятий танцами. Но он с раннего детства смотрел видео, под музыку повторял наши движения. Было ясно, что ему это интересно, нужно, важно. Мы с ансамблем часто выступаем на тоях. Когда Сулейману было четыре года, он впервые выступил на свадьбе нашего родственника – так и начался его путь в танец.

Первую высокую награду – Гран-при республиканского конкурса Art fest Asia в Актобе – Сулейман завоевал в шесть лет. Не раз был участником и призером международных конкурсов. Самый масштабный из них состоялся в Барселоне (Испания) в 2024 году, там собрались сольные танцоры и ансамбли из более чем 20 стран.

– К международным конкурсам мы, как правило, готовим народные танцы, чтобы показать красоту и богатство нашей культуры. И сам танец, и исполнение произвели на судей и зрителей огромное впечатление. Многие увидели казахский народный танец впервые. Выступ­ление Сулеймана было встречено овациями, – рассказывает Султан Даутов. – Мероприятие проходило три дня и завершалось гала-концертом. Казахстанцы могли смот­реть его в прямом эфире. Это такой драйв, когда вслушиваешься в незнакомую речь и слышишь свою фамилию среди победителей! Сулейман занял тогда первое место. Гран-при присудили ансамблю из Германии. Кстати, и в Испании, и в Китае конкурсантов не делили на возрастные категории.

Сейчас Сулейману 12 лет, он учится в седьмом классе. В этом учебном году перевелся из обычной школы в гимназию эстетичес­кого направления. Он уже решил, что будет поступать в Алматинское хореографическое училище им. А. Селезнева. Родители его выбор поддерживают, так как понимают: танцы для сына – не просто детское увлечение. Три дня в неделю он посвящает репетициям. Танцует в ансамбле «Рух», который специализируется на народных и современных танцах.