В ходе спецоперации на месте задержали шесть правонарушителей

Фото: Polisia.kz

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП ВКО выявили группу граждан, незаконно добывающую драгоценные полезные ископаемые на территории одного из районов региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Для фиксации противоправной деятельности оперативники использовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого удалось точно определить координаты незаконных земельных работ.

В ходе спецоперации на месте задержаны шесть правонарушителей. Изъяты экскаватор, три металлоискателя, два автомобиля и образцы почвы.

По данному факту начато досудебное расследование. Назначена экспертиза для установления размера ущерба, причиненного недропользованию.

В правоохранительных органах отметили, что подобные действия наносят серьезный вред не только экономике государства, но и экологической системе региона — страдают природные ландшафты, флора и фауна.