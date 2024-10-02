Золотой человек в Китае

Общество
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Рустам Алмазов

В Тяньцзине открылась международная выставка «Золотой человек и Великая степь»

фото пресс-службы МКИ РК

В мероприятии приняли участие советник-посланник Посольства Казахстана в КНР Аскар Шалкарбаев, директор Национального музея РК Айбек Сыдыков, секретарь партии и директор Центра культурных реликвий Китая Тан Пин, директор Тяньцзиньского музея Яо Ян, а также представители руководства, департамента культуры и туризма, управления иностранных дел народного правительства города Тяньцзинь.

На выставке представлены 185 уникальных экспонатов из коллекции Национального музея Казахстана. Экспозиция разделена на три тематических блока, каждый из которых посвящен различным аспектам развития материальной и духовной культуры казахского народа. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации, среди экспонатов – артефакты раннежелезного века, находки из средневековых городов Казахстана, расположенных вдоль Великого шелкового пути, а также традиционные ювелирные изделия и предметы декоративно-прикладного искусства.

Выставка будет работать до 12 февраля 2025 года, предоставляя жителям и гостям Тяньцзиня возможность познакомиться с богатым культурным наследием Казахстана. Выставка организована Национальным музеем при поддержке Министерства культуры и информации РК и Цент­ра культурных реликвий Китая.

#Китай #выставка #Золотой человек

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