Золотые украшения под видом пуговиц и застежек пытались незаконно ввезти в Астану

Ювелирные изделия из золота незаконно пытались ввезти в Астану, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента государственных доходов по городу.

Фото: пресс-служба ДГД по Астане

70 комплектов золотых изделий с драгоценными камнями общим весом более 800 граммов выявили 1 мая в столичном аэропорту в багаже трех казахстанцев, прилетевших из Стамбула (Турция).

Золотые изделия были замаскированы в личных вещах под аксессуары – этикетки, пуговицы, замки, застежки. Но их при таможенном контроле высветило рентгенотелевизионное оборудование.

Экспертиза определит стоимость товара. По результатам будет известно, какая ответственность грозит нарушителям – уголовная или административная.

В КГД напомнили, что по драгоценным металлам и сырьевым товарам, содержащим драгметаллы, действует разрешительный порядок при ввозе и вывозе с таможенной территории ЕАЭС.