Россия, Германия и Турция — страны, куда граждане Казахстана чаще всего переезжают. Для отпусков и путешествий выбирают Азию и Ближний Восток. Европейских государств в этом списке почти нет, потому что получить шенгенскую визу затруднительно — с 2024 года казахстанцам все чаще отказывают.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Чтобы посещать Европу, все чаще получают вид на жительство в странах Евросоюза. С ним можно как переехать, так и путешествовать без виз. Одно из оснований выдачи — инвестиции. Такой тип ВНЖ называют «золотой визой».

5 причин получить золотую визу в Евросоюзе

1. Путешествия без виз. ВНЖ в странах Шенгенской зоны позволяет свободно посещать в другие государства соглашения. Так, при перелете из Испании во Францию достаточно предоставить загранпаспорт и карту резидента.

2. Международное образование для детей. Инвесторы переезжают с детьми, чтобы устроить их в европейские учебные заведения и поддерживать во время обучения. Государственные школы дети посещают бесплатно.

Качество образования в европейских вузах отмечают мировые рейтинги. Например, университеты Германии, Франции, Италии вошли в топ-100 лучших учебных заведений в мире, согласно QS WorldUniversityRanking.

3. Доступ к европейской медицине. Европейский ВНЖ позволяет лечиться в разных странах Евросоюза без дополнительных трудностей с визами. В стране резидентства инвестор и его семья обращаются за медицинской помощью по государственной или частной страховке — бесплатно или с небольшой доплатой.

В клиниках Евросоюза оказывают квалифицированную медицинскую помощь любой сложности — от ведения беременности до лечения онкологии.

4. Долгосрочный статус для всей семьи. Поскольку в Казахстане запрещено множественное гражданство, альтернативой второму паспорту может стать вид на жительство, например постоянный ВНЖ на Кипре.

Обычно инвесторы могут включать в заявку супруга или супругу, финансово зависимых детей и родителей.

5. Второй дом. Иностранцы выбирают европейские страны за мягкий климат и близость моря. Инвестор и его семья могут переехать в Евросоюз или приезжать на время отпуска, как на дачу.

Средиземноморский климат полезен для людей с проблемами сердца и кожи, низким иммунитетом и повышенным стрессом.

Золотая виза в Грецию

Преимущество золотой визы в Грецию — возможность получить ВНЖ при покупке недвижимости. Многие страны Евросоюза отказываются от такой опции. Так, за последние три года ее отменили Венгрия и Португалия.

Чтобы получить ВНЖ в Греции, нужно купить один жилой или коммерческий объект стоимостью от 250 000 €. Требования повышаются в зависимости от категории и расположения объекта.

Недвижимость — проверенный инструмент инвестирования: объект не только растет в цене, но и приносит инвестору пассивный доход. Недвижимость разрешено сдавать в аренду, годовая доходность составляет 5—6%.

Кроме покупки недвижимости, инвестор может:

купить долю в паевых или альтернативных фондах — от 350 000 €;

арендовать отель или туристическую резиденцию, оформить договор таймшера — от 400 000 €;

открыть депозит на сумму от 500 000 €;

приобрести ценные бумаги на сумму от 500 000 €.

Инвестору не нужно жить в Греции, чтобы сохранять статус. Достаточно продлевать карту ВНЖ каждые пять лет и сохранять право собственности на недвижимость.

Золотая виза в Португалию

Инвесторы выбирают Португалию за мягкий климат, безопасность и сравнительно низкую стоимость жизни.

Минимальный порог инвестиций для получения ВНЖ составляет 250 000 €. Претендент на золотую визу может поддержать культурные и научные проекты, инвестировать в фонды или открыть компанию в Португалии.

Инвестиции по некоторым опциям можно вернуть, например, продать паи фондов через 5—10 лет.

Вид на жительство продлевают каждые два года. При этом Португалия устанавливает минимальные требования к проживанию — семь дней в году.

Золотая виза в Венгрию

Венгрию часто выбирают инвесторы, которые планируют переехать в Евросоюз и обеспечить детям поступление в европейские вузы.

В стране лояльная система налогообложения. Подоходный налог составляет 15%, корпоративный — 9%. Это одни из самых низких ставок в Евросоюзе. Инвестор становится налоговым резидентом, если проживает в стране более 183 дней в году.

Заявителям на золотую визу доступны две опции инвестирования:

Покупка паев инвестфондов на сумму от 250 000 €.

Пожертвование государственному вузу — от 1 000 000 €.

Для владельцев золотой визы нет требований к обязательному проживанию в стране, но нужно подтвердить адрес регистрации в Венгрии. Для этого покупают или арендуют недвижимость.

Золотая виза действует десять лет. Ее можно продлить один раз на такой же срок.

Золотая виза на Мальту

Преимущество мальтийской золотой визы — низкий порог инвестиций. Также инвестор получает сразу постоянный вид на жительство, то есть его статус действует бессрочно.

Минимальные инвестиции составляют 169 000 €. При этом инвестору нужно выполнить четыре обязательных условия:

Купить жилой объект от 375 000 € или арендовать его на сумму от 14 000 € в год.

Сделать государственный взнос — 37 000 €.

Уплатить административный сбор — 60 000 €. Сумма увеличивается на 7500 € за каждого члена семьи старше 18 лет, кроме супруга или супруги.

Пожертвовать благотворительной организации от 2000 €.

Кроме инвестиций, заявитель подтверждает наличие капитала — от 500 000 €.

Первые пять лет агентство ResidencyMaltaAgency проверяет, что инвестор соответствует условиям программы: поддерживает право собственности на недвижимость или арендует ее, владеет капиталом.

Через пять лет можно продать объект или прекратить договор аренды, но при этом важно сохранять адрес регистрации на Мальте.

Золотая виза на Кипр

Кипр, как и Греция, предоставляет инвесторам вид на жительство при покупке недвижимости. Иностранцы получают сразу статус постоянного резидента. Но важный нюанс — Кипр не входит в Шенгенскую зону, поэтому для поездок туда потребуется виза.

Инвесторы выбирают Кипр для переезда бизнеса. В стране низкая налоговая нагрузка — корпоративный налог составляет 12,5%.

Минимальный порог инвестиций — 300 000 €. Иностранец покупает один или два объекта, причем жилые выбирают только на первичном рынке, коммерческие — как на первичном, так и на вторичном. Кроме недвижимости, можно инвестировать в частные инвестфонды и кипрские компании.

Паспортивити — юридическая компания, которая консультирует граждан Казахстана по вопросам иммиграции за инвестиции. Юристы помогают разобраться в нюансах золотых виз и получить статус резидента в Евросоюзе.