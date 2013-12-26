Зона экологической ответственности

Под руководством Национальной компании «КазМунайГаз» и головной компании АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» на Атырауском НПЗ идет модернизация производства, ориентированного в первую очередь на выпуск качественного экологически чистого топлива.

Завершение первого этапа реконструкции отмечено внедрением технологий гидрообессеривания с переработкой выделенной серы в товарную продукцию, реконструкцией очистных сооружений завода, модернизацией эстакады темных неф­тепродуктов, строительством новой факельной системы. В результате пуска в эксплуатацию новых технологических установок были увеличены объемы и темпы производства социально значимых нефтепродуктов и выросла доля высокооктановых бензинов от общего объема, налажен выпуск экологически чистого дизельного топлива и дизельного топлива без присадок, увеличено производство авиационного топлива за счет получения дополнительных объемов смесевого авиакеросина.

Уже первый этап реконструкции завода благоприятно сказался на экологических показателях. Так, несмот­ря на ежегодное увеличение объема переработки нефти, с 2,3 млн. тонн/год в 2002 году до 4,4 млн. тонн/год в 2012 году, выбросы сернистого ангидрида в атмосферу сокращены с 3,5 тыс. тонн/год в 2005 году до 0,3 тыс. тонн/год в 2012 году; сбросы основного загрязнителя – нефтепродукта со сточными водами на пруд-испаритель снижены со 144 тонн/год в 2002 году до 2,4 тонны/год в 2012 году; сбросы фенола – с 3,71 тонны/год в 2002 году до 0,11 тонны/год в 2012 году. Снижен забор воды из реки Урал (единственного поверх­ностного водного источника в регио­не) с 10,3 млн. кубометров/год в 2004 году до 4,77 млн. кубометров/год в 2012 году, и при этом увеличен объем внутреннего производственного водооборота.

Для обеспечения экологической безопасности региона в хозяйственной деятельности предприятия исключены из применения следую­щие виды вредных и ядовитых сильнодействующих веществ: аммиак, тетраэтилсвинец, марганецсодержащие, октаноповышающие добавки (типа «Хайтек»), серная кислота. В настоящее время в стадии практичес­кой реализации на АНПЗ находятся два инвестиционных проекта, экологическая составляющая в которых является приоритетной. Это проект «Строительство комплекса по производству ароматических углеводородов» (КПА), который находится на завершающем этапе, и проект «Строительство комплекса глубокой переработки нефти» (КГПН), где около года интенсивно ведется работа.

Изменение влияния на экологию в связи с реализуемыми проектами необходимо разделить на две составляющие. Первая – это влияние на экологию от использования производимого заводом автомобильного топлива. Реализация двух проектов позволит с 2016 года увеличить глубину переработки нефти до 85%, производить моторное топливо, соответствующее стандарту «Евро-5», и перерабатывать темные нефтепродукты. Содержание канцерогенного бензола в автомобильном бензине будет снижено до 1%. То есть использование автомобильного топлива Атырауского НПЗ с улучшенными характеристиками позволит значительно уменьшить выбросы вредных веществ с выхлопными газами автомобилей в атмосферу – снижение содержания серы в топливе сократит ежегодные выбросы диоксида серы в атмосферу с 2,5 тыс. до 70 тонн в год, то есть почти в 40 раз. Второе – это влияние на экологию самого производственного объекта – завода. Оба инвестиционных проекта: «Строительство комплекса по производству ароматических углеводородов» и «Строительство комплекса глубокой переработки нефти» – имеют прямую экологическую направленность. Эти проекты разрабатывались с учетом применения современных мировых технологий, направленных на минимизацию и исключение негативного влияния на окружающую среду. Ранее, в разные годы, вниманию общественности были представлены материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) двух проектов. Высказанные замечания в ходе общественных слушаний были учтены заводом при дальнейшей работе над проектами. Создавая эти комплексы, Национальная компания «КазМунайГаз» стремится максимально обезопасить экологию региона от воздействия нового производства и предусматривает следующие основные природоохранные мероприятия:

• увеличение до 50% возврата очищенных сточных вод в охлаж­дающую систему предприятия для снижения забора свежей воды из реки Урал; • применение плавающих алюминиевых понтонов в резервуарах хранения бензинов и в резервуарах хранения ароматических углеводородов, обеспечивающих улавливание до 98% паров, а в резервуарах для хранения бензола применение так называемой «азотной подушки» для улавливания до 99% паров бензола; • применение систем герметичного налива в железнодорожные цистерны ароматических углеводородов и светлых нефтепродуктов с применением систем улавливания паров; • внедрение закрытой системы сбора стоков, содержащих бензол, и закрытой системы сбора химзагрязненных стоков; • применение горелок для технологических печей с ультранизкими выбросами окислов азота.

В нынешнем году была проведена работа по созданию зеленой санитарно-защитной зоны вокруг завода. По двум проектам предусмотрено озеленить 322 га территории, на 156 га уже произведена высадка деревьев и кустарников. При этом по периметру предприятия уже функционируют 4 станции мониторинга контроля загазованности воздуха с передачей данных в online-режиме в Казгидромет Атырау.

Таким образом, улучшение эффективности процесса переработки нефти, улучшение качества выпускаемого автомобильного топлива, соответствую­щего стандарту «Евро-5», увеличение выпуска высокооктанового бензина в объеме более 1 700 тыс. тонн в год и начало выпуска базового нефтехимического продукта – бензола и параксилола – позволяют обеспечивать возрастающие потребности Казахстана с одновременным решением экологических задач в отношении и выпус­каемой продукции и производства.

Лев ГУЗИКОВ