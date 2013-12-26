Зона экологической ответственности

Под руководством Национальной компании «КазМунайГаз» и головной компании АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» на Атырауском НПЗ идет модернизация производства, ориентированного в первую очередь на выпуск качественного экологически чистого топлива.
Завершение первого этапа реконструкции отмечено внедрением технологий гидрообессеривания с переработкой выделенной серы в товарную продукцию, реконструкцией очистных сооружений завода, модернизацией эстакады темных нефтепродуктов, строительством новой факельной системы. В результате пуска в эксплуатацию новых технологических установок были увеличены объемы и темпы производства социально значимых нефтепродуктов и выросла доля высокооктановых бензинов от общего объема, налажен выпуск экологически чистого дизельного топлива и дизельного топлива без присадок, увеличено производство авиационного топлива за счет получения дополнительных объемов смесевого авиакеросина.
Уже первый этап реконструкции завода благоприятно сказался на экологических показателях. Так, несмотря на ежегодное увеличение объема переработки нефти, с 2,3 млн. тонн/год в 2002 году до 4,4 млн. тонн/год в 2012 году, выбросы сернистого ангидрида в атмосферу сокращены с 3,5 тыс. тонн/год в 2005 году до 0,3 тыс. тонн/год в 2012 году; сбросы основного загрязнителя – нефтепродукта со сточными водами на пруд-испаритель снижены со 144 тонн/год в 2002 году до 2,4 тонны/год в 2012 году; сбросы фенола – с 3,71 тонны/год в 2002 году до 0,11 тонны/год в 2012 году. Снижен забор воды из реки Урал (единственного поверхностного водного источника в регионе) с 10,3 млн. кубометров/год в 2004 году до 4,77 млн. кубометров/год в 2012 году, и при этом увеличен объем внутреннего производственного водооборота.
Для обеспечения экологической безопасности региона в хозяйственной деятельности предприятия исключены из применения следующие виды вредных и ядовитых сильнодействующих веществ: аммиак, тетраэтилсвинец, марганецсодержащие, октаноповышающие добавки (типа «Хайтек»), серная кислота. В настоящее время в стадии практической реализации на АНПЗ находятся два инвестиционных проекта, экологическая составляющая в которых является приоритетной. Это проект «Строительство комплекса по производству ароматических углеводородов» (КПА), который находится на завершающем этапе, и проект «Строительство комплекса глубокой переработки нефти» (КГПН), где около года интенсивно ведется работа.
Изменение влияния на экологию в связи с реализуемыми проектами необходимо разделить на две составляющие. Первая – это влияние на экологию от использования производимого заводом автомобильного топлива. Реализация двух проектов позволит с 2016 года увеличить глубину переработки нефти до 85%, производить моторное топливо, соответствующее стандарту «Евро-5», и перерабатывать темные нефтепродукты. Содержание канцерогенного бензола в автомобильном бензине будет снижено до 1%. То есть использование автомобильного топлива Атырауского НПЗ с улучшенными характеристиками позволит значительно уменьшить выбросы вредных веществ с выхлопными газами автомобилей в атмосферу – снижение содержания серы в топливе сократит ежегодные выбросы диоксида серы в атмосферу с 2,5 тыс. до 70 тонн в год, то есть почти в 40 раз. Второе – это влияние на экологию самого производственного объекта – завода. Оба инвестиционных проекта: «Строительство комплекса по производству ароматических углеводородов» и «Строительство комплекса глубокой переработки нефти» – имеют прямую экологическую направленность. Эти проекты разрабатывались с учетом применения современных мировых технологий, направленных на минимизацию и исключение негативного влияния на окружающую среду. Ранее, в разные годы, вниманию общественности были представлены материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) двух проектов. Высказанные замечания в ходе общественных слушаний были учтены заводом при дальнейшей работе над проектами. Создавая эти комплексы, Национальная компания «КазМунайГаз» стремится максимально обезопасить экологию региона от воздействия нового производства и предусматривает следующие основные природоохранные мероприятия:
• увеличение до 50% возврата очищенных сточных вод в охлаждающую систему предприятия для снижения забора свежей воды из реки Урал; • применение плавающих алюминиевых понтонов в резервуарах хранения бензинов и в резервуарах хранения ароматических углеводородов, обеспечивающих улавливание до 98% паров, а в резервуарах для хранения бензола применение так называемой «азотной подушки» для улавливания до 99% паров бензола; • применение систем герметичного налива в железнодорожные цистерны ароматических углеводородов и светлых нефтепродуктов с применением систем улавливания паров; • внедрение закрытой системы сбора стоков, содержащих бензол, и закрытой системы сбора химзагрязненных стоков; • применение горелок для технологических печей с ультранизкими выбросами окислов азота.
В нынешнем году была проведена работа по созданию зеленой санитарно-защитной зоны вокруг завода. По двум проектам предусмотрено озеленить 322 га территории, на 156 га уже произведена высадка деревьев и кустарников. При этом по периметру предприятия уже функционируют 4 станции мониторинга контроля загазованности воздуха с передачей данных в online-режиме в Казгидромет Атырау.
Таким образом, улучшение эффективности процесса переработки нефти, улучшение качества выпускаемого автомобильного топлива, соответствующего стандарту «Евро-5», увеличение выпуска высокооктанового бензина в объеме более 1 700 тыс. тонн в год и начало выпуска базового нефтехимического продукта – бензола и параксилола – позволяют обеспечивать возрастающие потребности Казахстана с одновременным решением экологических задач в отношении и выпускаемой продукции и производства.
Лев ГУЗИКОВ