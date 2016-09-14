Зульфия Габидуллина вошла в тройку лучших женщин-спортсменок Паралимпиады-2016
Спорт
Макпал Сахова
Золотой призер Паралимпиады в Рио-2016 казахстанская пловчиха Зульфия Габидуллина вошла в список топ-3 лучших женщин-спортсменок проходящих в Бразилии состязаний четырехлетия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный Паралимпийский Комитет РК.
Кроме того, она претендует на получение номинации Whang Youn Dai Achievement Award. Премия подчеркивает вклад людей с ограниченными возможностями в развитие спорта.
"Премия учреждена с целью обратить внимание на паралимпийский спорт и тем самым подчеркнуть, что для людей с ограниченными возможностями ограничений в спорте не существует и благодаря этому примеру изменится мир и его отношение к паралимпийскому спорту", – отметил PR-менеджер ОО "Паралимпийский национальный комитет РК".
В случае победы Зульфия Габидуллина получит в награду 75-граммовую медаль из чистого золота.
На премию также претендуют американка Татьяна МакФаден и бразильская спортсменка Вероника Сильва Хиполито.
По данным комитета, всего в номинации участвуют 3 лучших спортсмена-мужчины и 3 лучших спортсменки-женщины. Победитель премии станет известен уже завтра, 15 сентября. Вручение премии состоится на церемонии закрытия Паралимпийских игр.
Последний день соревнований состоится 17 сентября 2016 года.
Напомним, Зульфия Габидуллина завоевала золотую медаль на Паралимпиаде в Рио. При этом наша спортсменка установила новый мировой рекорд по плаванию в свободном стиле на дистанцию в 100 метров.
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