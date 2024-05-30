Зверское убийство расследуют в Мангистауской области
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В Казнете распространилась информация об убийстве мужчины, которому отрезали голову
Паблик EgovPress сообщил о том, что в Мангистауской области полицейские задержали двух военнослужащих по подозрению в похищении и убийстве 59-летнего мужчины.
«По версии следствия, подозреваемые отрезали голову и закопали убитого. Еще один из подозреваемых благополучно скрылся», – говорится в сообщении паблика.
В полиции инцидент подтвердили.
«Двое подозреваемых в похищении и убийстве человека водворены в изолятор временного содержания. По задержанию третьего подозреваемого проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Ведется расследование. Иная информация не разглашается в интересах следствия», – рассказали в ДП региона.