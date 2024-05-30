Зверское убийство расследуют в Мангистауской области

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Паблик EgovPress сообщил о том, что в Мангистауской области полицейские задержали двух военнослужащих по подозрению в похищении и убийстве 59-летнего мужчины.

«По версии следствия, подозреваемые отрезали голову и закопали убитого. Еще один из подозреваемых благополучно скрылся», – говорится в сообщении паблика.

В полиции инцидент подтвердили.