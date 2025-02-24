Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре

Театр,Культура
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Дана Аменова
корреспондент

С 17 по 19 марта театр «Астана Балет» при поддержке МКИ выступит с гастролями в Павлодаре

Фото: пресс-служба театра

Столичный театр приготовил для зрителей исключительную программу, которая объединяет различные жанры и стили, создавая уникальную синергию балетного, симфонического и оперного искусства,  сообщает Kazpravda.kz  

Данное культурное событие погрузит ценителей искусства в атмосферу истинной классики, где каждое движение и каждый аккорд раскрывают не только эстетическую, но и глубокую эмоциональную сторону балетного мастерства, позволяя по-настоящему почувствовать магию симфонии и танца.

На протяжении двух дней, с 17 по 18 марта, Театр «Астана балет» на сцене Дворца культуры им. Естая города Павлодар представит балет «Кармен-сюита» Бизе-Щедрина. К слову, премьера данного спектакля состоялась почти 60 лет назад на сцене Большого театра, затем ее показали в Гаване, на сцене Кубинского национального балета. Либретто и хореография по одноименной новелле Проспера Мериме были созданы кубинским балетмейстером Альберто Алонсо, постановку осуществил Тимофей Лавренюк.

Музыкальная транскрипция Родиона Щедрина, основанная на теме оперы Бизе, выполнена с исключительным мастерством и глубокой увлеченностью, и в её звучании органично переплетаются не только виртуозность композиции, но и тончайшие психологические оттенки, которые присутствуют как в музыке Бизе, так и в новелле Проспера Мериме.

В современном балетном мире балет «Кармен-сюита» по праву называют настоящим бриллиантом, а исполнение роли свободолюбивой и непокорной Кармен, живущей по законам страсти, становится большой творческой удачей для избранных балерин.

Во втором отделении будет показан одноактный балет «Триумф» на музыку Петра Чайковского в постановке молодого талантливого балетмейстера Айнур Абильгазиной.

Хореографическая интерпретация произведения изысканно сочетает грацию и возвышенную эмоциональность, создавая зрелище, которое воплощает величие и торжественность классического балета. «Триумф» — это не просто танцевальный момент, а настоящий гимн искусству классического балета, на пике его красоты и совершенства.

19 марта  на сцене Дворца культуры им. Естая состоится концерт звезды мировой оперы, коренной павлодарки Марии Мудряк и симфонического оркестра театра «Астана Балет».

На концерте зрители погрузятся в многогранный мир оперного искусства в исполнении своей знаменитой соотечественницы. В программе прозвучат как шедевры итальянской оперы, так и романтика австрийской оперетты, а также зажигательная и страстная испанская сарсуэла.

«Я невероятно счастлива, что мне предоставился шанс дать концерт в родном Павлодаре — городе, где я родилась и выросла.  Я также хотела бы выразить благодарность театру «Астана Балет» за еще одну возможность выступить с их выдающимся симфоническим оркестром», — поделились своими ожиданиями мировая дива оперного искусства Мария Мудряк.

#Павлодар #концерт #театр #Астана Балет #МКИ #Мария Мудряк

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