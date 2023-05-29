Звездные танцы

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Флора Левина

Танцы Вселенной и парад планет продемонстрировали воспитанники балетной школы Семея.

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В увлекательном путешествии по Млечному пути побывали семейчане. На сцене Театра им  Абая была представлена каждая планета звездной Галактики. По дороге путникам встречались темные силы, но сраженные божественным огнем, они обессилели, и в их темных сердцах зажегся свет любви.

От этого волшебного света затанцевала вся Вселенная... Ну а если простыми словами, юные балерины показали на сцене, как важно жить в дружбе, добре, любви. Как сделать так, чтобы Земля не содрогалась от зла, войн, зависти и лжи.

Вот уже на протяжении 22 лет балетная школа по традиции собирает зрителей на свой отчетный концерт. Каждое выступление ее воспитанников сопровождает громкий успех. И не только в родном городе. Юные танцоры не раз демонстрировали свое мастерство в Италии, Турции, Индии, Китае, России, Болгарии, Финляндии, Италии, Швейцарии, Испании, Франции, Латвии, Грузии, где обязательно становились обладателями Гран-при и первых мест.

Выпускники школы обучаются в высших учебных заведениях, являются артистами театра «Астана Опера», ведущих ансамблей республики, работают за рубежом.

Сегодня в балетной школе с особым трепетом чтят традиции старой школы, но при этом используют и новые направления современной хореографии. Все эти два десятка лет наставником школы был народный артист РК, легенда казахстанского балета Булат Аюханов – человек, преданный искусству танца до конца жизни.

В творческой копилке балетной школы более 300 постановок различных хорео­графических направлений. Семейчане помнят постановки «Дюймовочка», «Щелкунчик», «Фея кукол», «Отанның шуағы», исключением не станет и пос­ледняя – «Звездные танцы Вселенной». А руководит юными балеринами увлеченная танцами обаятельная женщина, она же основатель школы – Камилия Исмаилова.

Каждый год двери балетной школы открываются для всех желающих, кто хочет прикоснуться к волшебному миру танца.

#Семей #танцы #творчество #балет #балетная школа #Танцы вселенной

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