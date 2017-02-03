Статьи Звездный голос Жулдызбека Асель Муканова

Солист Центрального ансамбля Министерства обороны Казахстана, лауреат международных конкурсов Жулдызбек Утешкалиев – один из тех редких природных дарований, которые могут стать гордостью всей страны. Обладатель редкого бас-баритона с очень богатыми тембрами и мощным звучанием с успехом исполняет и классические, и эстрадные композиции. При этом такой уникальный голос с возрас­том лишь крепнет, и важно не дать ему затеряться в россыпи талантливых музыкантов, а, наоборот, открыть его как можно большему количеству слушателей, которые, уверена, будут за это только благодарны.



Путь любого творческого человека, как правило, тернист и долог. Жулдызбек – тот редкий случай, когда артист не был артистичен с детства. Маленький мальчик не исполнял песни перед умиляющимися взрослыми и вообще петь начал довольно поздно. Жулдызбек до сих пор, несмотря на профессиональное образование и достигнутые высоты, порой считает пение лишь своим любимым занятием, хобби, но никак не работой.



Петь в семье Утешкалиевых любят все: отец, механизатор, играет на гармони и домбре, даже в армии был запевалой, мама, ветеринар по профессии, тоже уважает душевную песню. Их сын в детстве больше увлекался спортом, нежели творчеством, хотя рисовал неплохо. Надо сказать, спорт и сейчас занимает важное место в жизни музыканта. И тому, как сегодня выглядит артист, он обязан тренировкам. Согласитесь, когда басовые вещи звучат из уст высокого широкоплечего батыра, это особенно завораживающе.



Только лет в 14 Жулдызбек проявил интерес к гитаре, немного поучился играть на баяне, попытался петь на сельских сценах. А окончив школу в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области, поступил в Уральский педагогический колледж им. Ж. Досмухамедова, где получил диплом учителя музыки и пения.



В 17–18 лет его голос начал меняться, появилась баритональная окраска. Зарождаю­щийся талант разглядела педагог по вокалу Акмарал Ахметова, за что певец ей сегодня очень благодарен. Но пока он успешно участвует в конкурсах областного масштаба и оканчивает заочно факультет музыкального образования Западно-Казахстанского государственного университета им. М. Утемисова.



Много и с удовольствием трудится. И творческие успехи не заставили себя ждать. В 2004-м Жулдызбек стал дипломантом Международного конкурса «Шабыт» в Астане, в 2006-м – лауреатом Международного фестиваля песен Ескендира Хасангалие­ва «Атамекен» в Уральске. Еще одна победа на отборе классических исполнителей вылилась в судьбоносную двухлетнюю стажировку на родине оперы – в Италии, которую в качестве поощрения предоставил фонд «Дегдар». Так что школу классического вокала наш герой прошел в интернациональной академии Di Canto в итальянском городе Пезаро с 2007 по 2009 год. Попасть туда, тем более из казахстанской глубинки, большая удача.



– Мне всегда говорили, что я должен оправдать свое звездное имя, – вспоминает Жулдызбек. – Сам я всегда любил творчество Магомае­ва, Лещенко, Кобзона, советскую эстраду, военные и народные песни. А тут вдруг понял, что такое опера! Италия – такая страна, где всегда хочется петь. Море, воздух, сама атмосфера располагают к этому. Конечно, два года – очень мало. Музыкант всю жизнь должен учиться и развиваться. Но для меня это стало хорошей школой.



Был большой соблазн остаться в Италии, были и возможности. Но Жулдызбек родился в бескрайних казахстанских степях, куда его неумолимо тянуло. Манила и новая столица Астана. И певец возвращается на родину, по совету друга Утешкалиев идет на прослушивание в Театр оперы и балета им. К. Байсеитовой, где как раз в это время помогает с постановкой оперы «Богема» его педагог из Италии Алла Симонашвили.



– Честно говоря, думал, что еще рано. Но мне опять повезло! Приняли на работу сразу солистом и дали одну из главных ролей – Коллена в «Богеме», – удивляется Жулдызбек.



Выучить роль было непросто, пришлось буквально жить в театре несколько месяцев. Обычно, прежде чем стать солистом, артис­ты поют в хоре, начинают с маленьких партий. А тут все и сразу! Но он справился. И подтверждал свой талант и трудоспособность в театре еще четыре года, с успехом сыграв такие роли, как Спарафучиле в «Риголетто», Анджелотти в «Тоске», Лодовико в «Отелло», бонза в «Мадам Баттерфляй», Жеронт де Равуара в «Манон Леско» и другие.



С 2014 года Жулдызбек Утешкалиев – солист Цент­рального ансамбля Министерства обороны, базирую­щегося в Национальном военно-патриотическом центре Астаны. Его голос часто сравнивают с голосом Сергея Захарова. А сам он равняется на легендарного Муслима Магомаева и, надо сказать, великолепно исполняет даже самые сложные композиции маэстро.



– Таких артистов больше нет. Песни «Ах, эта свадьба», «Королева красоты» были самыми первыми в моем репертуаре, – восхищается талантом Магомаева Жулдызбек. – Я, конечно, еще не добился всего, что хочу. Надо много работать. Главное, чтоб были здоровье и цель. И слушатели. Ведь если Бог дал голос, ты должен обязательно донести его до людей, использовать для этого любые возможности. А лично для меня пение мощнее любого лекарства. С музыкой я теперь уж точно никогда не расстанусь!



Останавливаться на достигнутом музыкант не собирается. Но любой артист жив и ценен только своими слушателями. Конечно, хотелось бы больше концертов, и с большим размахом. Не отпускает и любовь к опере. В принципе, Жулдызбек Утешкалиев вполне мог бы совмещать служение и классическому искусству, и эстраде. Тем более он очень серьезно относится к подбору собственного репертуара.



Хотелось бы повторить и сольный концерт, который артист уже давал на родине, в Уральске. Возможно, это удастся осуществить к Международному женскому дню в Астане. Убеждена, прекрасной половине пришелся бы по душе такой подарок. Хочется надеяться, что появятся теле- и радиоэфиры, клипы.



Жулдызбек Утешкалиев готов к покорению новых высот, в чем мы желаем ему успехов. «Главное – верить!» – считает обладатель звездного имени с красивым бархатным голосом.

