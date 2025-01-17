Звезды Голливуда станут поcлами Трампа в «великом и проблемном» месте

США,Lifestyle
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Трамп назначил спецспосланниками в Голливуде Мэла Гибсона, Сильвестра Сталлоне и Джона Войта

Фото: @officialslystallone

Сталлоне, Войт и Гибсон поддержали Трампа в ходе предвыборной кампании политика. Ранее республиканец критиковал Голливуд за снимаемые там фильмы. По словам Трампа, выбранные актеры станут его «глазами и ушами», передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

«Для меня большая честь объявить, что Джон Войт, Мэл Гибсон и Сильвестр Сталлоне будут моими спецпосланниками в великом, но очень проблемном месте — Голливуде (штат Калифорния). В этом качестве они будут работать над тем, чтобы сделать его <...> больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде», — написал политик на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, для Голливуда настанет Золотой век.

«Эти три очень талантливых человека будут моими глазами и ушами, и я сделаю то, что они предложат», — заявил Трамп.

Задачей спецпосланников будет восстановить Голливуд, который за последние четыре года потерял «много бизнеса» за рубежом, уточнил республиканец. Вероятно, политик имеет в виду то, что из-за больших расходов крупные фильмы все чаще снимают в других странах, предполагает The New York Times. Например, Великобритания, Венгрия, Австралия и Канада предлагают студиям щедрые налоговые льготы.

В 2016 году Сталлоне отказался от поста в администрации Трампа, выигравшего тогда президентские выборы в первый раз. Актер заявил, что его не интересуют посты в культурной сфере. Но официального предложения американскому актеру и не было направлено, написала The New York Times.

В январе 2017 года актеры Голливуда провели против Трампа митинг в Нью-Йорке. На акции выступили в том числе Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин, а также действующий мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио.

В 2020 году Трамп раскритиковал Голливуд за фильмы, которые он снимает. По его словам, в киноиндустрии США «относятся к консерваторам, республиканцам, совершенно иначе, чем к другим», то есть к демократам, либералам, сексменьшинствам, против которых выступает политик.

В ходе предвыборной кампании Трампа Сталлоне поддержал республиканца, назвав политика «вторым Джорджем Вашингтоном», напоминает The Guardian. Войта издание охарактеризовало как «самого ярого сторонника Трампа в Голливуде». Гибсон также рассказал, что проголосует за Трампа, пишет Forbes.

#США #кино #Трамп #Голливуд #актер

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