Звезды казахстанской эстрады выступят на концерте в Нур-Султане в День столицы

В честь Дня столицы на площади перед стадионом «Астана Арена» 6 июля состоится концерт «Халықпен бірге», участие в котором примут звезды отечественной эстрады, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Нур-Султана.

Концерт начнется в 18:00 6 июля у стадиона «Астана Арена».

Для удобства жителей в день мероприятия будет организована перевозка зрителей на площадь с трех точек города специальными автобусами со следующих пунктов:

- Площадь у монумента «Қазақ елі»;

- Мечеть им. Абу Насыр аль-Фараби (мечеть Нур Астана);

- Дворец «Жастар».

Время отъезда с пунктов - 16:30, время возвращения с места мероприятия - 22:00.

Для автолюбителей будут функционировать 3 парковочные стоянки: парковка «Астана Арены» со стороны проспекта Туран – П1, парковка «Барыс Арены» – П2, парковка Ледового дворца «Алау» – П3.