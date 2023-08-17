Звезды под куполом

Группа «Хассак» с номером «Акробаты на двойной мачте» под руководством Адлета Тиканова завоевала «золото», а воздушная гимнастка Майя Улыкпанова c номером «Лети за мечтой» стала бронзовой призеркой.

Стоит отметить, что «Хассак» неоднократно восхищал мировую публику своими уникальными цирковыми номерами. В начале прошлого года артисты выступали на международном фестивале в Будапеште, получили специальные призы от Харьковского государственного цирка и Венгерского нацио­нального цирка, а также приняли участие в Международном фестивале циркового искусства «Золотой слон» в испанской Жироне.

За прошедшие годы фести­валь «Эхо Азии» завоевал статус одного из самых ярких, масштабных и ожидаемых событий в области циркового искусства страны. Нынче на манеже столичного цирка встретились артисты из Казахстана, США, Франции, Монголии, Кыргызстана, Узбекистана,­ России, Беларуси, Венгрии, Китая, Болгарии, Израиля, Германии, Таджикистана.

Так, израильские артисты Слава Нусинский и Ротем Илан отметили, что стараются ежегодно принимать участие в фестивале «Эхо Азии», так как казахстанская площадка дает им не только возможность представить новые интересные номера, «искупаться» в аплодисментах публики, но и получить полезную обратную связь от присутствующих на событии агентов, директоров мировых цирков, приглашения на другие фестивали и конкурсы.

Выступления конкурсантов оценивали именитые личности в цирковой индустрии: вице-президент Международного циркового фестиваля Монте-Карло Урс Пилз, президент Международного фестиваля циркового искусства Италии Фабио­ Монтико, генеральный директор­ ГККП «Столичный цирк», заслуженный артист РК Ерік Жолжақсынов, директор Национального цент­ра циркового искусства Венгрии Питер Фекете и другие.