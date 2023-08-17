Звезды под куполом Культура 17 августа 2023 г. 1:10 9 Юлия Миленькая На XIV Международном фестивале циркового искусства «Эхо Азии», приуроченном к 25-летию столицы, артисты Казахского государственного цирка Алматы вновь завоевали призовые места. фото из архива Казахского государственного цирка Алматы Группа «Хассак» с номером «Акробаты на двойной мачте» под руководством Адлета Тиканова завоевала «золото», а воздушная гимнастка Майя Улыкпанова c номером «Лети за мечтой» стала бронзовой призеркой. Стоит отметить, что «Хассак» неоднократно восхищал мировую публику своими уникальными цирковыми номерами. В начале прошлого года артисты выступали на международном фестивале в Будапеште, получили специальные призы от Харьковского государственного цирка и Венгерского национального цирка, а также приняли участие в Международном фестивале циркового искусства «Золотой слон» в испанской Жироне. За прошедшие годы фестиваль «Эхо Азии» завоевал статус одного из самых ярких, масштабных и ожидаемых событий в области циркового искусства страны. Нынче на манеже столичного цирка встретились артисты из Казахстана, США, Франции, Монголии, Кыргызстана, Узбекистана, России, Беларуси, Венгрии, Китая, Болгарии, Израиля, Германии, Таджикистана. Так, израильские артисты Слава Нусинский и Ротем Илан отметили, что стараются ежегодно принимать участие в фестивале «Эхо Азии», так как казахстанская площадка дает им не только возможность представить новые интересные номера, «искупаться» в аплодисментах публики, но и получить полезную обратную связь от присутствующих на событии агентов, директоров мировых цирков, приглашения на другие фестивали и конкурсы. Выступления конкурсантов оценивали именитые личности в цирковой индустрии: вице-президент Международного циркового фестиваля Монте-Карло Урс Пилз, президент Международного фестиваля циркового искусства Италии Фабио Монтико, генеральный директор ГККП «Столичный цирк», заслуженный артист РК Ерік Жолжақсынов, директор Национального центра циркового искусства Венгрии Питер Фекете и другие. #Алматы #цирк #фестиваль #цирковое искусство #Хассак #призы #Эхо Азии