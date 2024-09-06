Звонки из банков по просроченным кредитам ограничат в Казахстане

Постановление, предполагающее новые правила взаимодействия МФО с клиентами, опубликовано Агентством по регулированию и развитию финансового рынка на портале «Открытые НПА», передает Kazpravda.kz

«Взаимодействие с заемщиком, имеющим просроченную задолженность, и (или) его представителем, и (или) третьим лицом, связанным обязательствами с организацией в рамках договора, осуществляется: в период с 8:00 до 21:00 в будние дни по месту жительства либо месту нахождения заемщика, либо месту регистрации заемщика, либо в помещении организации (филиале), не более трех раз в неделю и не более одного раза в будний день, если иное время, периодичность и день (выходной и (или) праздничный) не согласованы с заемщиком; не более трех раз в период с 8:00 до 21:00 в будние дни и не более двух раз в период с 9:00 до 19:00 в выходные и праздничные дни посредством телефонных переговоров, в том числе с использованием приложений для совершения звонков в сети интернет по инициативе организации», - говорится в тексте постановления.