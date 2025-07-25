1 500 призовых мест за полгода – достижения студентов РК в области культуры

Образование,Культура
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Дана Аменова
корреспондент

В этом году 1 448 учащихся и студентов организаций образования сферы культуры заняли призовые места на республиканских и международных конкурсах и фестивалях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В первом полугодии 2025 года система образования в сфере культуры продемонстрировала устойчивую положительную динамику и достигла значимых результатов на всех уровнях – от специализированных школ для одарённых детей до высших учебных заведений и колледжей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры 

Более 30 образовательных программ подведомственных организаций успешно прошли аккредитацию сроком на 5 лет.

На 2025–2026 учебный год вузам и колледжам, подведомственным министерству, выделено 1 647 мест в рамках государственного образовательного заказа.

Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова заняла 1-е место в независимом рейтинге востребованности вузов по своим направлениям подготовки. Казахскому национальному университету искусств официально присвоено имя Куляш Байсеитовой.

Завершена реконструкция главного корпуса Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой.

В рамках государственно-частного партнёрства начата реализация проекта по строительству нового здания общежития Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова.

Также ведётся проработка вопроса по строительству трёх новых школ-интернатов за счёт инвестиций. Подготовлены технические задания для разработки проектно-сметной документации и проектирования модернизированных школ-интернатов, соответствующих современным требованиям.

В первом полугодии проведено свыше 80 мастер-классов, 66 выставок, 8 международных фестивалей. Заключено более 25 новых соглашений о международном сотрудничестве.

Более 700 студентов вузов, колледжей и школ культуры стали лауреатами республиканских и международных конкурсов. В их числе:

- 175 студентов Академии Жургенова;
- 275 обучающихся Республиканской средней специальной музыкальной школы-интерната имени К. Байсеитовой;
- 122 студента Казахского национального университета искусств имени К. Байсеитовой;
- 15 студентов Алматинского музыкального колледжа имени П. Чайковского.

Проведены крупные международные и республиканские мероприятия, среди которых:

- III Международный студенческий театральный фестиваль «Tyrki Duníesi»;
- IX Международный конкурс хореографических учебных заведений «ӨРЛЕУ»;
- X EURASIA PIANO FORUM;
- 46-й Республиканский конкурс исполнителей.

Казахская национальная консерватория имени Курмангазы провела два международных фестиваля — Первый международный вокально-хоровой фестиваль «ULY DALA ÚNI» и фестиваль старинных инструментов «КӨНЕ АСПАПТАР ШЕРУІ». Академия Жургенова принимает участие в международном проекте «Playing Memories» совместно с университетами из 8 стран.

В течение первого полугодия 1448 учащихся и студентов организаций образования сферы культуры заняли призовые места на республиканских и международных конкурсах и фестивалях, в том числе:

- 572 обучающихся Казахского национального университета искусств имени К.Байсеитовой,
- 127 обучающихся Казахской национальной консерватории имени Курмангазы,
- 148 обучающихся Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова.

Кроме того, среди обучающихся 87 лауреатов Республиканских конкурсов и 36 лауреатов Международных конкурсов. Среди них:

- III Республиканский конкурс инструментальных исполнителей «Dialogue of cultures - 2025»;
- I Республиканский конкурс «Серпер»;
- Международный конкурс инструментального исполнительства «Кантилена»;
- V Международный творческий интернет-конкурс «Галерея талантов»;
- Международный конкурс «Fanny Mendelssohn International Competition» и другие.

Минкультуры продолжит реализацию системных мер, направленных на развитие образования и науки в сфере культуры, поддержание академических стандартов и стимулирование творческого потенциала молодежи.

#Минкультуры #студенты #достижения #конкурсы

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