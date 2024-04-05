10 человек стали жертвами землетрясения на Тайване
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Айман Аманжолова
Еще более 1,1 тыс. пострадали в результате подземных толчков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
Число погибших в результате землетрясения на Тайване достигло 10, пострадавших - 1106, еще 705 человек остаются заблокированными.
Кроме того, 18 человек числятся пропавшими, из них четверо иностранцы – граждане Индии, Канады и Австралии.
Китайский сейсмологический центр сообщил, что в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. Число афтершоков после землетрясения по состоянию превысило 160.
По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова.