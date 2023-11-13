Фото: polisia.kz

10 краснокнижных птиц изъяли у жителя Шымкента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

По данным ведомства, при обыске, полицейские Туркестанской области изъяли у подозреваемого 10 редких и исчезающих видов птиц – балобанов и чернобрюхих рябок, занесенных в Красную книгу Казахстана. по данным полицейских, он перевозил птиц на легковом автомобиле.

Отмечается, что подозреваемого доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 339 УК РК “Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами”.

Сообщается, что дикие птицы переданы в государственный зоопарк Шымкента.





