10 млн тенге потеряла на "раскрутке" жительница Астаны

Жительницу Астаны обманула на 10 млн тенге мошенница, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП столицы

Фото: Kazpravda.kz

Знакомая потерпевшей астанчанки, позиционируя себя консультантом по сетевому маркетингу, предложила ей «инвестировать» деньги с последующим получением высокой прибыли. Доверчивая женщина отдала на «раскрутку» 10 млн тенге.

Не дождавшись высоких выплат, жительница столицы обратилась с заявлением в управление полиции района Алматы.

Оперативники установили 38-летнюю женщину, которая дала признательные показания. Полученные деньги злоумышленница растратила.

В рамках досудебного расследования по уголовной статье «Мошенничество» устанавливается причастность задержанной к ранее совершенным аналогичным преступлениям в столице.