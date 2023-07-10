Тысяча малышей появились на свет в День столицы в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz

В День столицы в Казахстане родились 1 000 детей - 505 девочек и 495 мальчиков, из которых 8 пар двойняшек, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Рекордсменом по количеству новорожденных оказалась Туркестанская область, где за сутки появилось на свет 146 малышей.

На втором месте по рождаемости – Алматы, здесь родился 91 маленький гражданин.

С равными результатами идут Алматинская область и город Шымкент, в каждом из которых отметили праздник по случаю рождения 76 малышей.

Лидером среди двойняшек в этот день стала Актюбинская область, где появились на свет сразу две двойни.