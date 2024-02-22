106-летний американец получил аттестат об окончании школы

В США 106-летний мужчина получил аттестат об окончании средней школы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Фото: GAB News/YouTube

Как сообщает издание UPI, аттестат был вручен Фреду Смоллсу из Каролины. На церемонии присутствовало более 100 человек, а вместе со свидетельством об образовании мужчина также получил почетную грамоту от школы.

Сообщается, что пенсионер после восьмого класса бросил школу и переехал в Вашингтон, чтобы устроиться на работу и помогать содержать семью.

Внучка Смоллса, Барделла Кинни, рассказала, что организовывала это мероприятие больше года. Она рада, что дедушка наконец-то получил аттестат, а это событие стало главной новостью в городе.