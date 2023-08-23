Трагедия на реке в Туркестанской области: последняя утонувшая найдена

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Туркестанской области нашли тело утонувшей в реке Сырдарья девочки, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото пресс-службы МЧС РК

Напомним, 21 августа в селе Коксарай Отырарского района в реке Сырдарья утонули сразу 11 человек. Трагедия произошла во время отдыха 4 семей из 20 человек.

По данным акимата, из 20 человек утонули 11, в том числе 8 несовершеннолетних. Тела погибших искали на протяжении всех этих дней. 

Сегодня в 10:40 спасатели извлекли из воды в 15 км от места происшествия тело десятого утонувшего.

В поисках были задействованы 139 человек, 20 единиц техники, 2 дрона и 9 плавсредств. 

#дети #гибель #Туркестанская область #семья #утонувшие

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