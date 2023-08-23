Трагедия на реке Сырдарья: найден десятый утонувший

Фото пресс-службы МЧС РК

Десятого утонувшего в реке Сырдарья нашли в Туркестанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Сегодня в 10:40 спасатели обнаружили и извлекли из воды тело 10-го утонувшего в 15 км от места происшествия", - сообщили в в ДЧС Туркестанской области.

Напомним, 21 августа в селе Коксарай Отырарского района в реке Сырдарья, вблизи дорожного моста, утонули сразу 11 человек. Трагедия произошла во время отдыха 4 семей из 20 человек.

По данным акимата, из 20 человек утонули 11 - пятеро детей и шестеро взрослых. Утром 22 августа нашли восьмое тело.

22 августа в 12:25 спасатели обнаружили и извлекли из воды тело девятого утонувшего в 1,5 км от места происшествия.

Продолжаются поиски одной несовершеннолетней.

Отмечается, что на базе ДЧС создан оперативный штаб, работает горячая линия (8725 33 5-78-81). Руководство ДЧС Туркестанской области находится на месте происшествия.

В поисках задействованы 139 человек, 20 единиц техники, 2 дрона и 9 плавсредств.