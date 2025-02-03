11 лет колонии получил житель Хромтау за убийство работника кемпинга

При координации прокуратуры Хромтауского района в трехдневный срок завершено расследование уголовного дела по факту убийства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что 8 декабря прошлого года в городе Хромтау сотрудник автостоянки острым предметом нанес удар администратору кемпинга, что привело к смерти последнего.

По данному факту начато досудебное расследование.

12 декабря уголовное дело направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области для рассмотрения по существу.

16 января 2025 года приговором суда подсудимый признан виновным и осужден к 11 годам лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления.

Ранее сообщалось, о том, что разбойное нападение на цветочный магазин раскрыли в Темиртау.