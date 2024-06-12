11 стройкомпаний начали строить дома для пострадавших от паводков в селе Иргиз

Паводки
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Строительство всех 137 домов планируется завершить к середине августа

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Актюбинской области в районном центре - селе Иргиз 11 строительных компаний приступили к возведению 50 домов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

По словам акима района Нурлана Кызбергенова, для уже строящихся жилых домов создан достаточный запас строительных материалов, начата закладка фундамента. В этих домах поселятся жители сел Нура и Мамыр, которые пожелали переехать в районный центр.

«Для 137 семей будут построены новые дома, в том числе в районном центре возводим 50 домов. Еще 12 домов будут построены в селе Мамыр, а для жителей села Нура, по согласованию с ними, 75 домов возведем в местности под названием Сарыоба. На сегодня завершили копать траншеи под фундамент для пятидесяти домов, завозим строительные материалы - экоблоки, красный кирпич, пенополистирол и другие. Залит фундамент шести домов, на 18 участках подготовлены подушки под фундамент. Планируем, что строительство всех 137 домов завершим к середине августа. Проводим разъяснения среди жителей Нуринского сельского округа. Получили разрешения от соответствующих ведомств на строительство домов в Сарыобе, уже завтра здесь начнутся строительные работы», - сказал аким района Нурлан Кызбергенов.

Всего в Иргизском районе от стихийного бедствия пострадали 168 домов, из них 161 дом признан непригодным для проживания, семь будут капитально отремонтированы. 24 семьи решили купить готовое жилье на вторичном рынке, сообщили в акимате.

 

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