12 граждан Индии задержали в Западно-Казахстанской области

Стражи порядка Бурлинского района ЗКО выявили туристов из Индии, проживающих нелегально в Казахстане, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Фото пресс-службы ДП ЗКО

В ходе проверки было установлено, что у 8 иностранцев из 12 истекли сроки пребывания без визы на территории РК.

В отношении 8 иностранцев был собран материал по статье 517 КобАП "Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения" и направлен в суд для привлечения к ответственности.

Задержанные прилетели в Казахстан на самолете в качестве туристов.