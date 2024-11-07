12 отечественных разработок проходят апробацию на республиканских автодорогах

В этом году казахстанские ученые ведут апробацию 12 новых технологий на автодорогах республиканского значения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, в рамках развития дорожно-строительной отрасли АО «КаздорНИИ» в пилотном режиме запустило Единую базу дорожно-строительных материалов и инновационных технологий.

В настоящий момент в базу внесено 112 наименований продукции. Систематизация данных помогает определить и использовать наиболее эффективные решения, повышающие безопасность и качество автодорог.

На опытных участках в текущем году начаты испытания ряда уникальных отечественных разработок. В том числе последние разработки ученых КаздорНИИ: модификатор битума и асфальтобетона Qsmart-PM, повышающий устойчивость покрытий к деформации (тестируется на участке трассы Капшагай-Курты), экологичный и эффективный до -25°С антигололедный реагент QSmart-AntiGlaze (испытывается на участке автодороги «Обход г.Астана») и органорастворимая краска для дорожной разметки с улучшенной стойкостью к погодным условиям и долгим сроком службы QSmart-RoadPaint (опытный участок находится на трассе «Алматы-Бишкек»).

Также в Казахстане апробируются модификатор QELAST, адгезионная добавка «АльфаДоб», а также различные смеси и добавки для грунта, холодный асфальт и герметик Go Green.

Каждая из этих технологий проходит обязательное научно-техническое сопровождение в течение двух лет для полной оценки их эффективности.

Работы по созданию и наполнению Единой базы позволят сократить расходы на ремонт и строительство дорог, обеспечить их долговечность, снизить влияние на окружающую среду и повысить безопасность дорожного движения.