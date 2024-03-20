127 тысяч столичных школьников и студентов одновременно исполнили казахские кюи

Республиканский челлендж, посвященный Наурыз мейрамы, прошел во всех учебных заведениях страны, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации пресс-службы столичного акимата, в этом году мероприятие проводится уже второй раз.

Цель челленджа домбристов – показать творческие достижения детей и молодежи, учителей и родителей в музыке и максимально популяризировать наш национальный инструмент домбра.