13-летний казахстанский теннисист выиграл «Кубок короля Швеции»

Он - первый, кто из Казахстана получил награду старейшего в мире турнира

Фото: пресс-служба ФТК

Воспитанник актюбинской школы тенниса 13-летний Ахмади Маханов стал чемпионом турнира серии Tennis Europe «Супер» категории среди игроков до 14 лет, который прошел в Стокгольме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Как отметили в федерации, Ахмади в финале обыграл француза Самуэля Дакасена, занимающего в рейтинге Tennis Europe 10-е место, со счетом 6:2, 6:7, 6:3.

В 2015 году этот же самый турнир Kungens Kanna & Drottningens Pris выиграл Тимофей Скатов. В финальном поединке казахстанец тогда победил британца Джека Дрейпера 6:4, 6:2.

В ФТК подчеркнули, что Ахмади Маханов - первый полностью подготовленный в Казахстане игрок, выигравший «Кубок короля Швеции». Он тренируется в академии Team Kazakhstan.

Kungens Kanna & Drottningens Pris на призы королевской семьи Швеции и королевского теннисного клуба Швеции традиционно проводят на хардовых кортах. Этот турнир считается одним из старейших в мире. «Кубок Короля» (Kungens Kanna) разыгрывают с 1901 года. В свое время здесь побеждала бывшая первая ракетка мира, 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» Бьорн Борг. Также здесь играли Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Джек Дрейпер и многие другие.