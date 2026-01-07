135 очередников получили ключи от собственного жилья

Хорошая новость
11
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Счастливыми обладателями заветных квартир в новых пяти­этажных домах в микрорайоне Титова областного центра стали граж­дане из социально уязвимых слоев населения.

Фото Багдата Есжанова

В церемонии вручения ключей приняли участие аким области Нурлыбек Налибаев, депутаты Парламента Наурызбай Байкадамов, Руслан Рустемов, Мурат Абенов, Мархабат Жайымбетов, Мурат Ергешбаев, глава правления ОФ «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева.

Поздравляя новоселов, руководитель региона отметил, что территория Кызылорды превратилась в оживленную строительную площадку.

– Начавшийся год станет периодом реализации новых начинаний и ярких планов, укрепления благополучия кызылординцев, – отметил Нурлыбек Налибаев. – При поддерж­ке Президента, Правительства в регионе реализованы прорывные проекты во всех сферах, сформирована положительная динамика социально-экономического развития. С 2022 года в области построено около 200 соц­объектов, также успешно реализуется государственная политика, направленная на обеспечение жильем населения. За эти годы очередникам выдано более 5 тыс. квартир, в еще 1 800 новых квартир вселились наши земляки в районах области.

Особо отмечен вклад работников жилищно-строительной индустрии. Сейчас в областном центре строятся семи-, девяти- и двенадцатиэтажные жилые дома с современным дизайном, которые придают новый импульс развитию и процветанию города.

#жилье #Кызылорда #новоселье #ключи #жилище

