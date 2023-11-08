14 лет не могли найти подозреваемого, выдававшего себя за брата

Общество
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Искакова Айдана
корреспондент

Он находился в международном розыске

Фото: polisia.kz

Задержан гражданин, находившийся в международном розыске 14 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"Сотрудниками УБОП ДП Жамбылской области задержан 49-летний житель Тараза, находившийся с 2009 года в международном розыске за совершение тяжких преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 178, ч. 3 ст. 257 УК РК (старая редакция)", - говорится в сообщении.

По информации полицейских, разыскиваемый длительное время скрывался на территории стран дальнего зарубежья.

7 ноября его задержали во время специальной операции в одном из фитнес-залов Алматы.

"Разыскиваемый имел сильное сходство с родным братом, полицейским он представлялся его именем. Для идентификации личности его родного брата одновременно доставили в ДП Жамбылской области, где по отпечаткам пальцев и сверки документов были установлены анкетные данные обоих братьев, после чего разыскиваемый был водворен в ИВС ДП Алматы", – сообщили в пресс-службе.

#розыск #подозреваемый #преступление #братья

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