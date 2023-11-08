14 лет не могли найти подозреваемого, выдававшего себя за брата

Он находился в международном розыске

Фото: polisia.kz

Задержан гражданин, находившийся в международном розыске 14 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"Сотрудниками УБОП ДП Жамбылской области задержан 49-летний житель Тараза, находившийся с 2009 года в международном розыске за совершение тяжких преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 178, ч. 3 ст. 257 УК РК (старая редакция)", - говорится в сообщении.

По информации полицейских, разыскиваемый длительное время скрывался на территории стран дальнего зарубежья.

7 ноября его задержали во время специальной операции в одном из фитнес-залов Алматы.