14 лет не могли найти подозреваемого, выдававшего себя за брата

Он находился в международном розыске
Задержан гражданин, находившийся в международном розыске 14 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
"Сотрудниками УБОП ДП Жамбылской области задержан 49-летний житель Тараза, находившийся с 2009 года в международном розыске за совершение тяжких преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 178, ч. 3 ст. 257 УК РК (старая редакция)", - говорится в сообщении.
По информации полицейских, разыскиваемый длительное время скрывался на территории стран дальнего зарубежья.
7 ноября его задержали во время специальной операции в одном из фитнес-залов Алматы.
"Разыскиваемый имел сильное сходство с родным братом, полицейским он представлялся его именем. Для идентификации личности его родного брата одновременно доставили в ДП Жамбылской области, где по отпечаткам пальцев и сверки документов были установлены анкетные данные обоих братьев, после чего разыскиваемый был водворен в ИВС ДП Алматы", – сообщили в пресс-службе.