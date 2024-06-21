14 против – Парламент утвердил отчеты ВАП и правительства об исполнении бюджета 2023 года

Парламент на совместном заседании утвердил отчеты Высшей аудиторской палаты (ВАП) и правительства об исполнении республиканского бюджета 2023 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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Как сообщил председатель ВАП Алихан Смаилов, ключевая проблема исполнения бюджета – его хронический дефицит.

«В последние годы расходы имеют значительную динамику роста. При этом их обеспеченность ненефтяными доходами колеблется на уровне 50%. Оставшийся разрыв в основном покрывается за счет трансфертов из Национального фонда и привлечения займов. Поэтому недостаточно просто удерживать дефицит. Нужны долгосрочные планы по формированию бездефицитного бюджета», - отметил он.

Смаилов подчеркнул, что нормативно-правовая база по управлению Национальным фондом нуждается в стабильности.

«Иначе мы видим риски недостижения поставленной главой государства цели по увеличению валютных активов Нацфонда до $100 млрд к 2030 году. Широкое использование инструмента займов также повышает риски долговой нагрузки. Уже сейчас расходы на погашение и обслуживание долга составляют более 17% от всех поступлений бюджета. Пик оплаты по долгам 10-летней давности, по нашим оценкам, приходится на 2024-2025 годы», - отметил глава ВАП.

В целом, представил данные министр финансов Мади Такиев, в 2023 году валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 5,1%. Годовой уровень инфляции снизился вдвое и стабилизировался на уровне 9,8%.

«В целом дефицит бюджета составил 3,1 триллиона тенге, или 2,6% от ВВП. Государственный долг достиг 27,2 триллиона тенге, или 22,8% от ВВП. Все обязательства полностью соблюдены. По доходам республиканского бюджета годовой план выполнен на 99,9%, в бюджет поступило 19 триллионов тенге. Расходы бюджета исполнены на 99,6% и составили 22,4 триллиона тенге. Неиспользованные средства составили 73 миллиарда тенге, в том числе 27 миллиардов тенге правительственного резерва», — отметил Такиев.

К слову, в ходе голосования из 49 сенаторов один человек воздержался, а из 94 мажилисменов 73 поддержали документ, 7 воздержались, 14 проголосовали против.