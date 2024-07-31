Более 140 человек погибло в результате оползней в Индии

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Число погибших в результате нескольких оползней в южном индийском штате Керала возросло до 143. Об этом 31 июля сообщило агентство Asian News International (ANI) со ссылкой на данные департамента здравоохранения штата, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

«Число погибших в результате трагедии с оползнем в Ваянаде возросло до 143, спасательная операция продолжается», — говорится в публикации.

Отмечается, что в районе Чуралмана в Ваянаде продолжаются спасательные операции.

Ранее, 30 июля, в холмистых районах округа Ваянада в индийском штате Керала сошел оползень. Изначально сообщалось о 41 погибшем, среди которых трое детей. В устранении последствий участвуют военные, которые строят мосты в изолированные районы. Премьер-министр Индии Нарендра Моди связался с главным министром Кералы Пинарайи Виджаяном и заверил его, что Нью-Дели поможет штату в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Ранее, свыше 150 тысяч человек в юго-восточной китайской провинции Фуцзянь эвакуировали из-за тайфуна «Гаеми», а в провинции Хунань из-за ливней четыре человека погибли, трое пропали без вести.